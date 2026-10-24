Halálos baleset Kiskőrösnél: traktor pótkocsijába csapódott egy autó, drámai képek készültek

Tragikus közlekedési baleset történt péntek este Kecel és Kiskőrös között, ahol egy személyautó nagy erővel egy szalmabálákat szállító mezőgazdasági járműnek ütközött. A halálos baleset helyszínére mentőket és tűzoltókat riasztottak, az összeroncsolódott autóból pedig csak speciális eszközökkel tudták kiszabadítani a sofőrt.

Kiskőrös és Kecel között egy autó traktor pótkocsijának csapódott. A halálos balesetben a sofőrt feszítővágóval szabadították ki, de a helyszínen meghalt (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Október 23-án, az esti órákban az 5301-es út 47-es kilométerszelvényénél történt a tragédia. A Kecel felől Kiskőrös irányába közlekedő személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között hátulról egy lassan haladó, szalmabálákat szállító mezőgazdasági szerelvénynek csapódott. Az ütközés olyan erejű volt, hogy az autó eleje szinte teljesen megsemmisült, a sofőr pedig a roncsba szorult.

Halálos baleset Kiskőrös környékén

A helyszínre érkező kiskőrösi hivatásos és önkéntes tűzoltók hidraulikus feszítővágóval kezdték meg a mentést. A jármű oszlopainak és tetőszerkezetének átvágásával tudták kiszabadítani az eszméletlen vezetőt. A mentők megpróbálták újraéleszteni a férfit, azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. A keceli sofőr a helyszínen meghalt. A rendőrség a helyszínelés és a műszaki mentés idejére órákra teljesen lezárta az érintett útszakaszt. A baleset pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vizsgálja. Egyelőre nem ismert, hogy mi vezetett a tragikus ütközéshez.

A helyszínen készült megrázó felvételeken jól látható az autóban keletkezett hatalmas pusztítás. A képet megnézheted a BAON oldalán.