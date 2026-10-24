Két autó karambolozott Budapesten, a tömegközlekedést is érinti a baleset

Két személygépkocsi ütközött össze Budapest XII. kerületében, a Kiss János altábornagy utca és a Németvölgyi út kereszteződésében – olvasható a Katasztrófavédelem oldalán.

Baleset történt Budapest XII. kerületében.

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki, és

a közösségi közlekedésben is fennakadások lehetnek.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínen műszaki mentést végeznek. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről egyelőre nem közöltek további információkat.