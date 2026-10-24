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baleset

Két autó karambolozott Budapesten, a tömegközlekedést is érinti a baleset

13 perce
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Baleset nehezíti a közlekedést Budapest XII. kerületében. Két autó ütközött össze a Kiss János altábornagy utca és a Németvölgyi út kereszteződésében, a helyszínen tűzoltók dolgoznak.
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balesetkatasztrófavédelemautó

Két személygépkocsi ütközött össze Budapest XII. kerületében, a Kiss János altábornagy utca és a Németvölgyi út kereszteződésében – olvasható a Katasztrófavédelem oldalán

Baleset
Baleset történt Budapest XII. kerületében.
Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki, és 

a közösségi közlekedésben is fennakadások lehetnek.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínen műszaki mentést végeznek. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről egyelőre nem közöltek további információkat.

 

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