Két autó karambolozott Budapesten, a tömegközlekedést is érinti a baleset

Baleset nehezíti a közlekedést Budapest XII. kerületében. Két autó ütközött össze a Kiss János altábornagy utca és a Németvölgyi út kereszteződésében, a helyszínen tűzoltók dolgoznak.
Két személygépkocsi ütközött össze Budapest XII. kerületében, a Kiss János altábornagy utca és a Németvölgyi út kereszteződésében – olvasható a Katasztrófavédelem oldalán.
A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki, és
a közösségi közlekedésben is fennakadások lehetnek.
A fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínen műszaki mentést végeznek. A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről egyelőre nem közöltek további információkat.
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