Frontálisan ütközött két autó Budapest XVIII. kerületében, lezárták az utcát

Frontálisan ütközött két autó Budapest XVIII. kerületében, a Kisfaludy utcában. A baleset a Nemes utca és a Juhász József utca közötti szakaszon történt.

Baleset történt Budapest XVIII. kerületében, frontálisan ütközött két autó, lezárták a Kisfaludy utcát

Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók és mentők is érkeztek. A Kisfaludy utcát teljes szélességében lezárták, ezért a környéken közlekedőknek fennakadásokra kell számítaniuk.

A baleset a közösségi közlekedést is érinti. A 184-es, a 284E és a 84E autóbuszok terelve közlekednek, és nem érintik a külső végállomásuk felé a Kisfaludy utca megállót, befelé pedig a Szigeti Kálmán utca megállót.