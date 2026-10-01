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kisfaludy utca

Frontálisan ütközött két autó Budapest XVIII. kerületében, lezárták az utcát

50 perce
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Frontálisan ütközött két személyautó Budapest XVIII. kerületében, a Kisfaludy utcában. A baleset miatt az érintett útszakaszt lezárták, több autóbuszjárat pedig terelve közlekedik.
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kisfaludy utcabalesetautóbudapest

Frontálisan ütközött két autó Budapest XVIII. kerületében, a Kisfaludy utcában. A baleset a Nemes utca és a Juhász József utca közötti szakaszon történt.

Baleset történt Budapest XVIII. kerületében, frontálisan ütközött két autó, lezárták a Kisfaludy utcát
Baleset történt Budapest XVIII. kerületében, frontálisan ütközött két autó, lezárták a Kisfaludy utcát
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók és mentők is érkeztek. A Kisfaludy utcát teljes szélességében lezárták, ezért a környéken közlekedőknek fennakadásokra kell számítaniuk.

A baleset a közösségi közlekedést is érinti. A 184-es, a 284E és a 84E autóbuszok terelve közlekednek, és nem érintik a külső végállomásuk felé a Kisfaludy utca megállót, befelé pedig a Szigeti Kálmán utca megállót.

 

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