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Másodpercek alatt történt meg a baj – videón a brutális ütközés

40 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Brutális baleset történt Kiskunmajsa közelében, az ütközés pillanatát pedig videó is rögzítette. A balesetet okozó sofőr ezután elmenekült a helyszínről, később pedig az is kiderült róla, hogy ittas volt, nem volt jogosítványa, és korábban eltiltották a vezetéstől.
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rendőrségkiskunmajsasúlyos sérülésbalesetütközés

Súlyos baleset történt Kiskunmajsa közelében, amikor egy nagy sebességgel haladó autó hátulról belecsapódott az előtte balra kanyarodó járműbe. Az ütközés után az okozó kocsiban ülő három ember nem maradt a helyszínen, hanem elmenekült. A balesetről videó is készült, melyet a Bács-Kiskun megyei rendőrség tett ki Facebook-oldalára.

Súlyos sérüléssel végződött a kiskunmajsai baleset
Súlyos sérüléssel végződött a kiskunmajsai baleset (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Súlyos sérüléssel végződött a kiskunmajsai baleset

A másik autó sofőrje súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínen lévő civilek azonban nem hagyták eltűnni a triót: követni kezdték őket, közben pedig értesítették a rendőrséget.

A rendőrök rövid időn belül elfogták a két férfit és egy nőt. Ekkor derült ki, hogy a balesetet okozó sofőrrel több probléma is volt. A férfi ittas állapotban vezetett, jogosítványa sem volt, ráadásul korábban már eltiltották a járművezetéstől. A sofőrt őrizetbe vették, társait pedig kihallgatják.

A rendőrség kezdeményezte a férfi letartóztatását. A hatóság külön megköszönte azoknak az állampolgároknak a segítségét, akik a baleset után követték a menekülő társaságot, és ezzel hozzájárultak a gyors elfogásukhoz – írja a Blikk.

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