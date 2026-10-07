Másodpercek alatt történt meg a baj – videón a brutális ütközés

Súlyos baleset történt Kiskunmajsa közelében, amikor egy nagy sebességgel haladó autó hátulról belecsapódott az előtte balra kanyarodó járműbe. Az ütközés után az okozó kocsiban ülő három ember nem maradt a helyszínen, hanem elmenekült. A balesetről videó is készült, melyet a Bács-Kiskun megyei rendőrség tett ki Facebook-oldalára.

Súlyos sérüléssel végződött a kiskunmajsai baleset (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Súlyos sérüléssel végződött a kiskunmajsai baleset

A másik autó sofőrje súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínen lévő civilek azonban nem hagyták eltűnni a triót: követni kezdték őket, közben pedig értesítették a rendőrséget.

A rendőrök rövid időn belül elfogták a két férfit és egy nőt. Ekkor derült ki, hogy a balesetet okozó sofőrrel több probléma is volt. A férfi ittas állapotban vezetett, jogosítványa sem volt, ráadásul korábban már eltiltották a járművezetéstől. A sofőrt őrizetbe vették, társait pedig kihallgatják.

A rendőrség kezdeményezte a férfi letartóztatását. A hatóság külön megköszönte azoknak az állampolgároknak a segítségét, akik a baleset után követték a menekülő társaságot, és ezzel hozzájárultak a gyors elfogásukhoz – írja a Blikk.

Kisbusz borult fel Hajdú-Biharban, három embert szállítottak kórházba - videó Három embert, köztük egy gyermeket is kórházba vittek a 47-es főútról, miután két jármű ütközött Hajdú-Biharban. A karambol következtében egy kisbusz felborult. Négy kamion ütközött az M1-esen – teljesen lezárták az érintett szakaszt Négy tehergépjármű ütközött össze kedden délelőtt Győr-Moson-Sopron megyében, a Hanság pihenőhely közelében. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát a baleset miatt lezárták, a forgalmat más útvonalra terelik.



