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súlyos baleset

Súlyos balesetek történtek két magyar főúton – feszítővágóval kellett kimenteni az embereket a roncsokból

6 perce
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Két súlyos közlekedési baleset is történt szombat délelőtt Magyarországon, mindkét helyszínen teljes útlezárásra volt szükség. A 82-es főúton, a cseszneki szerpentinen két személyautó ütközött össze, míg a 42-es főúton, Mezőpeterd közelében három jármű karambolozott.
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súlyos balesetfőútbalesetteljes útzár

Szombat délelőtt rövid időn belül több súlyos baleset is történt a magyar utakon: az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóség (OKF) tájékoztatása szerint két személyautó és egy kisbusz ütközött össze a 42-es főút 47-es kilométerénél, a szakaszt Mezőpeterd közelében teljes szélességében lezárták.

Baleset a 42-es és 82-es a főúton: teljes útzár, két embert feszítővágóval mentettek ki
Baleset a 42-es és 82-es a főúton: teljes útzár, két embert feszítővágóval mentettek ki Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Baleset a 42-es és 82-es a főúton: teljes útzár, két embert feszítővágóval mentettek ki

A katasztrófavédelem közölte, két utast a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével mentettek ki.

Továbbá a 82-es főúton is ütközött két autó a cseszneki szerpentinen, az útszakaszt lezárták, a forgalmat elterelik - közölte a honlapján az Útinform szombat délelőtt.

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, a két autóban hatan utaztak, segítségükre a zirci tűzoltók érkeztek a helyszínre.

 

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