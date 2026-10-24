Súlyos balesetek történtek két magyar főúton – feszítővágóval kellett kimenteni az embereket a roncsokból

Két súlyos közlekedési baleset is történt szombat délelőtt Magyarországon, mindkét helyszínen teljes útlezárásra volt szükség. A 82-es főúton, a cseszneki szerpentinen két személyautó ütközött össze, míg a 42-es főúton, Mezőpeterd közelében három jármű karambolozott.
Szombat délelőtt rövid időn belül több súlyos baleset is történt a magyar utakon: az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóség (OKF) tájékoztatása szerint két személyautó és egy kisbusz ütközött össze a 42-es főút 47-es kilométerénél, a szakaszt Mezőpeterd közelében teljes szélességében lezárták.
Baleset a 42-es és 82-es a főúton: teljes útzár, két embert feszítővágóval mentettek ki
A katasztrófavédelem közölte, két utast a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével mentettek ki.
Továbbá a 82-es főúton is ütközött két autó a cseszneki szerpentinen, az útszakaszt lezárták, a forgalmat elterelik - közölte a honlapján az Útinform szombat délelőtt.
A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, a két autóban hatan utaztak, segítségükre a zirci tűzoltók érkeztek a helyszínre.
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