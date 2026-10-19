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baleset

Elsodort egy rollerest egy autó Veszprémben, majd jött a busz

30 perce
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Veszprémben egy személyautó elsodort egy rollerezőt, majd egy busz is áthajtott a földre került rolleren. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg, a történtek miatt azonban rövid időre a helyi buszközlekedés is módosult.
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balesetVeszprémroller

Hétfőn reggel 7 óra 11 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre a veszprémi Horgos utcában, a Padányi iskola melletti kereszteződésben történt balesetről.

baleset
A balesetben nem sérült meg senki - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Az autó vezetője nem adott elsőbbséget a rollerezőnek, akit elsodort, ezért a roller használója leesett a járműről. A földre került rollerre ezt követően egy autóbusz is ráhajtott.

Mivel senki sem sérült meg, a rendőrség két anyagi káros balesetként tartja számon az esetet – írja a VEOL. Az érintett útszakaszon rövid időre a buszközlekedés is akadályozottá vált, ezért a 10-es és a 13-as helyi járatok terelőútvonalon közlekedtek.

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