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baleset

Halálos baleset történt csütörtök hajnalban Budapesten: a rendőrség erősítette meg a tragikus hírt

38 perce
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Tragikus baleset történt Budapest XIX. kerületében, Kispesten csütörtök hajnalban. Ekkor egy személyautó ütközött neki egy úttisztító gépnek a Nagykőrösi út és a Vas Gereben utca kereszteződésében, a kocsit vezető 34 éves nő pedig a helyszínen életét vesztette. A baleset pontos körülményeit és okait jelenleg a rendőrség vizsgálja.
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Halálos baleset történt a XIX. kerületi Nagykőrösi út és a Vas Gereben utca kereszteződésében csütörtök hajnalban - erősítette meg az MTI információit a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Mint közölték, egy úttisztító gépnek ütközött egy autó csütörtökön 2 óra 30 perc körül.

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Halálos baleset történt csütörtök hajnalban Budapesten / Fotó: Shutterstock

Halálos baleset történt csütörtök hajnalban Budapesten

Az ütközés akkora erejű volt, hogy az autót vezető 34 éves nő a helyszínen belehalt a sérüléseibe, az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség jelenleg vizsgálja a hajnali baleset pontos körülményeit és okait.

Mindeközben egész éjjel zajlott a mentés a legkevesebb 68 halálos áldozatot követelő spanyolországi vasúti szerencsétlenség helyszínén a Madrid-Sevilla vonalon, Urda település közelében. A tragédia szerda reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) Madrid és Sevilla között közlekedő nagysebességű vonata belerohant az Iryo társaság nagysebességű járatába, amely a vágányon vesztegelt. A két szerelvényen több mint 500-an utaztak. A nyomozók már vizsgálják az irányítóközpont és az összeütközött vonatok mozdonyvezetői közötti kommunikációt. A hangfelvételek egy része kiszivárgott a sajtóhoz, ezek szerint a Renfe járatát nem figyelmeztették az útvonalán álló másik vonatra. A hatóság már kihallgatta az irányítóközpont munkatársait.


 

 

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