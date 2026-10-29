Halálos baleset történt csütörtök hajnalban Budapesten: a rendőrség erősítette meg a tragikus hírt

Halálos baleset történt a XIX. kerületi Nagykőrösi út és a Vas Gereben utca kereszteződésében csütörtök hajnalban - erősítette meg az MTI információit a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Mint közölték, egy úttisztító gépnek ütközött egy autó csütörtökön 2 óra 30 perc körül.

Halálos baleset történt csütörtök hajnalban Budapesten / Fotó: Shutterstock

Halálos baleset történt csütörtök hajnalban Budapesten

Az ütközés akkora erejű volt, hogy az autót vezető 34 éves nő a helyszínen belehalt a sérüléseibe, az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség jelenleg vizsgálja a hajnali baleset pontos körülményeit és okait.

Mindeközben egész éjjel zajlott a mentés a legkevesebb 68 halálos áldozatot követelő spanyolországi vasúti szerencsétlenség helyszínén a Madrid-Sevilla vonalon, Urda település közelében. A tragédia szerda reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) Madrid és Sevilla között közlekedő nagysebességű vonata belerohant az Iryo társaság nagysebességű járatába, amely a vágányon vesztegelt. A két szerelvényen több mint 500-an utaztak. A nyomozók már vizsgálják az irányítóközpont és az összeütközött vonatok mozdonyvezetői közötti kommunikációt. A hangfelvételek egy része kiszivárgott a sajtóhoz, ezek szerint a Renfe járatát nem figyelmeztették az útvonalán álló másik vonatra. A hatóság már kihallgatta az irányítóközpont munkatársait.



