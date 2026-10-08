Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
rábahidvég

Megcsúszott a nedves úton és szörnyethalt a fiatal sofőr Sorokpolány és Rábahidvég között

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Baleset történt csütörtökön délelőtt Sorokpolány és Rábahidvég között, amelyben egy autó fiatal vezetője életét vesztette. A hírek szerint az út 5-ös kilométerénél csapódott a fák közé a személyautó. A halálos baleset körülményeket még vizsgálják, ám az is közrejátszhatott benne, hogy az úttest nedves volt, a jármű pedig megcsúszhatott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rábahidvégsorokpolányhalálos balesetbaleset

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt csütörtökön délelőtt Sorokpolány és Rábahidvég között - értesült az MTI.

mentő, mentők, baleset, mentőautó
Halálos baleset történt Sorokpolány és Rábahidvég között / Fotó: Mediaworks

Halálos baleset történt Sorokpolány és Rábahidvég között

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az út 5-ös kilométerénél fák közé csapódott egy személyautó, a műszaki mentést a szombathelyi és vasvári tűzoltók végezték, a helyszínre mentő is érkezett.

A 112 Press tudósítása szerint az autó fiatal vezetője meghalt, a körülményeket még vizsgálják, de a balesetben az is közrejátszhatott, hogy az úttest nedves volt, a jármű megcsúszhatott.

Mindeközben a kórházban életét vesztette az a moldovai állampolgárságú férfi, aki a kisbuszával belerohant az előtte álló tehergépkocsiba: ezzel kilencre nőtt a szerencsétlenség áldozatainak száma. A tragikus baleset még júniusban, Győr közelében történt az M1-es autópályán, és több jármű is érintett volt benne.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!