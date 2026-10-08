Megcsúszott a nedves úton és szörnyethalt a fiatal sofőr Sorokpolány és Rábahidvég között

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt csütörtökön délelőtt Sorokpolány és Rábahidvég között - értesült az MTI.

Halálos baleset történt Sorokpolány és Rábahidvég között / Fotó: Mediaworks

Halálos baleset történt Sorokpolány és Rábahidvég között

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az út 5-ös kilométerénél fák közé csapódott egy személyautó, a műszaki mentést a szombathelyi és vasvári tűzoltók végezték, a helyszínre mentő is érkezett.

A 112 Press tudósítása szerint az autó fiatal vezetője meghalt, a körülményeket még vizsgálják, de a balesetben az is közrejátszhatott, hogy az úttest nedves volt, a jármű megcsúszhatott.

Mindeközben a kórházban életét vesztette az a moldovai állampolgárságú férfi, aki a kisbuszával belerohant az előtte álló tehergépkocsiba: ezzel kilencre nőtt a szerencsétlenség áldozatainak száma. A tragikus baleset még júniusban, Győr közelében történt az M1-es autópályán, és több jármű is érintett volt benne.