140-nel száguldott a Váci úton, két embert megölt, vádat emeltek a 25 éves török férfi ellen

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy 25 éves török férfi ellen, akivel szemben végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a járművezetéstől történő végleges eltiltást is indítványozott a 2026 áprilisi, két ember halálát okozó közúti veszélyeztetés ügyében - közölte az ügyészség. A tömegbalesetet okozó sofőr a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésénél lévő felüljárón a megengedett sebesség több mint kétszeresével hajtott.

Vádat emelt az ügyészség a Váci úti tömegbaleset ügyében. Fotó: Police.hu

140 kilométer/óránál is gyorsabban száguldott a sofőr

Mint arról korábban beszámoltunk, a férfi 2026. április 10-én, 22 óra után, négy utassal közlekedett a XIII. kerületi Váci úton, amikor a Róbert Károly körúti felüljárón a megengedett 70 kilométer/óra helyett 140 kilométer/óránál is gyorsabban hajtott. A záróvonalat átlépve a szemközti sávban előzött, majd visszatérve ismét szabálytalan manőverbe kezdett.

A két autó előzése közben, 150 kilométer/órát meghaladó sebességgel több járműnek is nekiütközött, egyiküket a szalagkorlátnak lökte.

A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, átsodródott a szemközti sávba, és összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval, amely a szalagkorláton átbukva lezuhant a felüljáróról. A férfi ezután egy másik autónak is nekiment, majd keresztben megállt az úttesten.

A balesetben a lezuhant autó sofőrje a helyszínen, a török férfi egyik utasa pedig a kórházba szállítás közben életét vesztette.

Vádat emelt az ügyészség a Váci úti tömegbaleset ügyében

A vádlott további öt személy életét tette ki veszélynek, illetve még három utasának is könnyű sérüléseket, valamint jelentős kárt okozott. Az ügyészség a férfit szándékos bűncselekményekkel, halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével és öt rendbeli rongálással vádolta meg vádiratában.

A kerületi ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit ítélje végrehajtandó börtönbüntetésre, valamint végleges hatállyal utasítsa ki Magyarországról és véglegesen tiltsa el a közúti járművezetéstől.

A sofőr jelenleg is letartóztatásban van.