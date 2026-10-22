Megjött a vihar, rengeteg baleset történt az utakon, elesett az M0-s

Hídfelújítás és több baleset nehezíti a közlekedést csütörtök reggel. Az M0-s autóút déli szektorán közel 10 kilométeres torlódás alakult ki, de az M1-es és az M6-os autópályán, valamint több főúton is fennakadásokra kell számítani - írja az Útinform.

Megérkezett a vihar, sok a baleset - Illusztráció- Forrás: Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ahogy az Origo is beszámolt róla, viharos széllel és esővel megérkezett csütörtökön a mediterrán ciklon.

Hajnal óta sokfelé esik, Budapesten már 87 km/órás széllökést is mértek, Balatonedericsen - eddig a pillanatig - 29,1 milliméter csapadék hullott.

A veszélyes időjárás miatt több vármegyére is figyelmeztetés van érvényben.

Jelentős torlódás alakult ki az M0-s autóút déli szektorán, ahol a Nagy Duna-hídon hídfelújítási munkálatok zajlanak.

Az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 14-es és a 17-es kilométer között a két belső sávot lezárták, a csepeli szakaszon közel 10 kilométeres a dugó.

Az autósoknak érdemes legalább egyórás menetidő-növekedéssel számolniuk.

Sokan a Taksony vezér híd felé próbálják elkerülni a torlódást, emiatt az 51-es és az 510-es főút találkozásánál is lassulásra kell készülni.

Több autópályán is balesetek nehezítik a közlekedést

Az M0-s autóút északi végcsomópontjánál egy személyautó árokba hajtott. A jármű nem akadályozza a forgalmat, a baleset helyszínén nézelődők miatt azonban a Megyeri híd 11-es főút felé vezető oldalán lassulás és torlódás alakult ki.

Az M1–M7-es bevezető szakaszon, Budaörs térségében egy személyautó korlátnak ütközött. A 9-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás azonban lassan feloszlik.

Az M1-es autópályán, Budapest felé, a Concó pihenőhelynél két kamion ütközött össze. A 96-os kilométernél a járművek a külső sávot foglalják el, a torlódás meghaladta a három kilométert.

Az M6-os autópályán, Ivándárda irányában, Paks térségében egy kamion és egy személyautó karambolozott. A 103-as kilométernél csak egy sávon haladhat a forgalom.

Az M7-es autópályán, Budapest felé, a Váli-völgyi pihenő közelében kamion műszaki mentése zajlik. A 34-es kilométernél emiatt lezárták a külső sávot.