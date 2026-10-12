Itt vannak a részletek: magyar szál is van az ausztriai bankautomata-robbantás ügyében

Magyarországra vezetnek az ausztriai bankautomata-robbantás nyomai. Az osztrák rendőrség megerősítette, hogy a Szombathely határában talált magyar rendszámú autó összefüggésbe hozható a bűncselekménnyel. Az elkövetőket továbbra is keresik.

Ausztriában felrobbantottak egy bankautomatát, a menekülőautót Szombathelynél találták meg. A rendőrség a sárvári esethez hasonló bűncselekmény ügyében nyomoz. (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash

Szombaton bűnügyi helyszínelők dolgoztak Szombathely határában, ahol egy erdős terület szélén magyar rendszámú Fiat személyautót találtak.

Már akkor felmerült, hogy a járműnek köze lehet egy néhány órával korábban Ausztriában történt bankautomata-robbantáshoz.

A gyanú most beigazolódni látszik: a Burgenlandi Tartományi Rendőr-főkapitányság vasárnap megerősítette, hogy a megtalált autó kapcsolatban állhat az ausztriai bűncselekménnyel.

Hogyan történt a bankautomata-robbantás Ausztriában?

A tettesek szombaton hajnali 2 óra 45 perc körül robbantottak fel egy bankautomatát a dél-burgenlandi Kohfidisch egyik szupermarketénél. A támadásban senki sem sérült meg, az elkövetők azonban feltehetően két pénzkazettát is magukkal vittek.

A nyomozás egyik fontos részlete, hogy legalább az egyik pénzkazettában működésbe léphetett a biztonsági festékrendszer. A festék nemcsak a bankjegyeket teheti használhatatlanná, hanem a tetteseken és a menekülőautóban is nyomot hagyhat. A Szombathelynél megtalált Fiatban is ilyen festékmaradványokat kereshetnek a hatóságok.

Összefügghet a sárvári bankautomata-feltörés az ausztriai rablással?

A történet különös előzménye, hogy 2025. november 1-jén Sárváron, egy Tesco áruháznál is feltörtek két bankautomatát. A két bűncselekmény közötti hasonlóság miatt felmerült, hogy ugyanazok az elkövetők állhatnak a háttérben. Ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg. Az osztrák és a magyar rendőrség együttműködik a nyomozásban, a bankautomata-robbantás elkövetőit továbbra is keresik – írja a Vaol.

Robbanások hajnalban, bankautomaták voltak a célpontok

Korábban, 2025 szeptemberében két bankautomata felrobbantása rázta meg Szlovákiát. Kassán és Pöstyénben is hajnali robbanások rongálták meg a pénzkiadó automatákat, a rendőrség pedig nagy erőkkel kereste az elkövetőket.