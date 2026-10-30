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Megrázó részleteket tudott meg az Origo a Bécsi úti halálos balesetről – mindössze 28 éves volt az áldozat

halálos baleset

Megrázó részleteket tudott meg az Origo a Bécsi úti halálos balesetről – mindössze 28 éves volt az áldozat

14 perce
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Megrázó részletek derültek ki a péntek délutáni, Bécsi úti halálos balesetről. Az Origo megkeresésére a rendőrség elmondta, hogy a két autó ütközésében egy mindössze 28 éves férfi vesztette életét.
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halálos balesetorigoBécsi útrendőrség

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, 2026. október 30-án 13 óra 15 perc körül a Budapest III. kerület, Bécsi úton két személygépkocsi idáig tisztázatlan körülmények között összeütközött. A rendőrség közlése szerint a balesetben egy férfi életét vesztette

Halálos baleset a Bécsi úton: 28 éves férfi halt meg, büntetőeljárást indított a rendőrség
Halálos baleset a Bécsi úton: 28 éves férfi halt meg, büntetőeljárást indított a rendőrség Fotó: Mediaworks

Halálos baleset a Bécsi úton: 28 éves férfi halt meg, büntetőeljárást indított a rendőrség

A tragédiával kapcsolatban lapunk is megkereste a rendőrséget, tájékoztatásuk alapján kiderült, hogy egy mindössze 28 éves férfi a baleset áldozata, illetve az is, hogy halálos közúti baleset okozása miatt büntetőeljárást indítottak, az ütközés körülményeit pedig továbbra is vizsgálják. 

Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a rendőrség az esettel kapcsolatban halálos közúti baleset okozása miatt indított büntetőeljárást és az ütközés körülményeit vizsgálja. Az elhunyt 28 éves férfi az egyik jármű vezetője volt, más a balesetben nem sérült meg. A baleset résztvevőinek ittasságát, illetve bódultságát a rendőrség vizsgálja. A helyszínelés befejeződött, az útzár 18 óra körül feloldásra került

– tájékoztatta az Origót a BRFK

 

 

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