Megrázó részleteket tudott meg az Origo a Bécsi úti halálos balesetről – mindössze 28 éves volt az áldozat

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, 2026. október 30-án 13 óra 15 perc körül a Budapest III. kerület, Bécsi úton két személygépkocsi idáig tisztázatlan körülmények között összeütközött. A rendőrség közlése szerint a balesetben egy férfi életét vesztette.

Halálos baleset a Bécsi úton: 28 éves férfi halt meg, büntetőeljárást indított a rendőrség Fotó: Mediaworks

Halálos baleset a Bécsi úton: 28 éves férfi halt meg, büntetőeljárást indított a rendőrség

A tragédiával kapcsolatban lapunk is megkereste a rendőrséget, tájékoztatásuk alapján kiderült, hogy egy mindössze 28 éves férfi a baleset áldozata, illetve az is, hogy halálos közúti baleset okozása miatt büntetőeljárást indítottak, az ütközés körülményeit pedig továbbra is vizsgálják.

Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a rendőrség az esettel kapcsolatban halálos közúti baleset okozása miatt indított büntetőeljárást és az ütközés körülményeit vizsgálja. Az elhunyt 28 éves férfi az egyik jármű vezetője volt, más a balesetben nem sérült meg. A baleset résztvevőinek ittasságát, illetve bódultságát a rendőrség vizsgálja. A helyszínelés befejeződött, az útzár 18 óra körül feloldásra került

– tájékoztatta az Origót a BRFK.