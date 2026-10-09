Bedrogozva vezetett, majd egy közlekedési konfliktus után több mint félmillió forintos kárt okozott egy nő autójában egy férfi Solymáron. A Budakörnyéki Járási Ügyészség több bűncselekmény miatt emelt vádat ellene, és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta – közölte pénteken a Pest Megyei Főügyészség.

Bedrogozva vezetett a solymári férfi, akit az eltiltás ellenére többször is tetten értek

Fotó: Police.hu

A vádirat szerint a férfit 2024 februárjában közlekedési szabálysértések miatt több hónapra eltiltották a gépkocsivezetéstől. Ennek ellenére áprilisban kábítószertől befolyásolt állapotban tehergépkocsit vezetett Solymáron.

A férfi szabálytalanul előzött meg egy másik autót, amelynek női vezetője rádudált. A vádlott ezt követően követni kezdte a nőt, aki egy áruház parkolójában állt meg. A férfi a parkolóban kérdőre vonta a sértettet, majd leköpte az álló autóját, és tehergépkocsijával neki is tolatott. A rongálással több mint félmillió forintos kárt okozott, majd elhajtott a helyszínről.

A rendőrök később közúti ellenőrzés alá vonták a férfit, aki nem volt hajlandó leállítani a tehergépkocsiját. Az intézkedés során felváltva sírt és kiabált a rendőrökkel.

A jármű átvizsgálásakor potencianövelő készítményeket és kábítószergyanús tablettákat találtak.

A rendőrség 2024 júniusáig további három alkalommal érte tetten a férfit, amint érvényes vezetői engedély nélkül, az eltiltás hatálya alatt vezetett Solymáron. Az egyik esetben ismét kábítószertől befolyásolt állapotban ült volán mögé.

Végleges járművezetéstől való eltiltást kér az ügyészség

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit nagyobb kárt okozó rongálás bűntettével, két rendbeli bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségével, valamint járművezetéstől eltiltás hatálya alatti vezetés vétségével vádolja.

Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Emellett azt is kezdeményezte, hogy a férfit végleges hatállyal tiltsák el a járművezetéstől, és kötelezzék a sértettnek okozott kár megtérítésére.