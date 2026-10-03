Pofátlanságnak is van határa: ágyba feküdt, ivott, lopott, majd újra visszatért a betörő

Egy 46 éves férfi több kiskunmajsai ingatlanba is hívatlanul tért be rövid időn belül. Az első alkalommal egy idős házaspár házában találták meg, ahol már befeküdt az egyik ágyba, később pedig ugyanoda is visszatért a betörő – írja a Police.hu.

Egy férfi idegen házakban tett úgy, mintha otthon lenne. A betörő nemcsak lopott, hanem ágyba feküdt, alkoholt ivott, majd később még vissza is tért ugyanahhoz az ingatlanhoz Illusztráció/123RF

Fotó: Illusztráció/123RF

A férfi szeptember 25-én délután a nyitott ajtón keresztül jutott be a házba, miközben a tulajdonosok a teraszon tartózkodtak. Cigarettát talált, rágyújtott, majd a szőnyegen nyomta el, később pedig készpénzt is zsebre tett. Este a 82 éves házigazda zajt hallott az emeletről. Amikor felment, azt látta, hogy égnek a lámpák, az egyik szobában pedig egy idegen férfi fekszik az ágyban.

Három nappal később visszatért a betörő

A történet ezzel nem ért véget. A férfi három nappal később hajnalban ismét megjelent ugyanannál a háznál, bemászott a nagykapun, majd a teraszon töltötte az éjszakát. Több üveg szeszes italból is ivott, megrongálta a szúnyoghálós ajtót, távozáskor pedig egy lepedőt is magával vitt. A rongálással több százezer forintos kárt okozott.

Október 1-jén újabb lakásba jutott be egy nyitott ablakon keresztül. Az alvó sértett ágya mellől 24 ezer forintot, két bankkártyát és a bejárati ajtó kulcsát vitte el. A sértett felébredt és rendőrt hívott. Az egyenruhások a férfit elfogták, a pénzt és a kulcsot visszaadták a tulajdonosnak. A nyomozók lopások és kifosztás miatt kezdeményezték a 46 éves férfi letartóztatását.

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Különös módját választotta a betörésnek egy férfi Budapesten, aki egy OSB lapon keresztül próbált bejutni egy VII. kerületi üzletbe. Több mint hatmillió forint értékben lopott, majd négy órával később visszatért az üzlethez, ráadásul azzal az elektromos rollerrel, amelyet korábban ő vitt el.