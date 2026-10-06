A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztályának keddi tájékoztatása szerint a bíróság az elsőfokú bíróság tárgyalás-előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb négy hónapra, azaz 2027. február 6-ig rendelte el a bűnügyi felügyeletet a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt.

Bíróság: Bűnügyi felügyeletbe kerül a Fásy családhoz köthető dokumentumfilm-ügy két gyanúsítottja.

Fotó: Szabó Bálint/Facebook

Döntött a bíróság a Fásy családhoz köthető dokumentumfilm-ügyben

A bíróság előírta, hogy a gyanúsítottak engedély nélkül nem hagyhatják el lakóhelyük közigazgatási területét, lakóhelyüket engedély nélkül nem változtathatják meg, továbbá kötelesek hetente kétszer személyesen jelentkezni az illetékes rendőrkapitányságon. A bíróság döntése nem végleges, a gyanúsítottak fellebbezhetnek a döntés ellen.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség hétfőn tette meg indítványát az enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére, amelyet a bíróság mostani határozatával teljes egészében osztott.

Bodó Marianna, a főügyészség sajtószóvivője korábban elmondta:

az ügyészség úgy ítélte meg, hogy bár a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény megalapozott gyanúja, valamint a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye továbbra is fennáll, a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye már nem, mivel a nyomozók minden érintett eljárási cselekményt elvégeztek. A gyanúsítottak emellett megfizették a felmerült vagyoni hátrány összegét is.

Az ügyben a megalapozott gyanú szerint a nő és a férfi egy gazdasági társaságon keresztül a Nemzeti Kulturális Alaptól 82,55 millió forint támogatást nyert el egy két részből álló dokumentumfilm-sorozat elkészítésére.

A 2025 decemberében folyósított összeggel idén áprilisban úgy számoltak el a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő felé valótlan tartalmú számlákkal és teljesítési igazolásokkal, hogy a film forgatása még meg sem kezdődött.

A gyanúsítottakkal - sajtóértesülések szerint köztük Fásy Ádám üzletember feleségével, Fásyné Gurzó Máriával - szemben bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folyik az eljárás.