Kínos: más bírságát ment kifizetni a rendőrségre a mezőkövesdi nő, aztán kiderült, hogy őt is körözik

Egy mezőkövesdi férfi korábban két helyszíni bírságot kapott: 65 ezer, illetve 26 ezer forint értékben, ám ezeket nem fizette be. A rendőrök ezért elfogták.

Be akarta fizetni a nő más bírságát, helyette fogdába került - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Másnap egy nő jelent meg a rendőrségen azzal a szándékkal, hogy kifizesse a férfi tartozását.

A rendőrségi ellenőrzés során azonban kiderült, a nő ellen körözés van érvényben.

A rendőrök így a nőt is elfogták, majd a fogdán helyezték el – írja a HEOL.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrség szerint ráadásul a nőnél lévő pénz nem volt elegendő a férfi bírságának kifizetésére. A saját, időközben átváltoztatott 65 ezer forintos bírságát sem tudta rendezni.

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Csúnyán megüthetik a bokájukat a kutyatartók. Sokan talán nem is tudnak róla, hogy az ebösszeírás kötelező, pedig igencsak súlyos bírság járhat az elmulasztásáért.