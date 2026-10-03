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bírság

Kínos: más bírságát ment kifizetni a rendőrségre a mezőkövesdi nő, aztán kiderült, hogy őt is körözik

1 órája
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Különös fordulatot vett egy mezőkövesdi történet, amikor egy nő azért érkezett a rendőrségre, hogy rendezze egy férfi tartozását. A bírság kifizetése azonban elmaradt, ugyanis az ellenőrzés során kiderült, hogy a nő ellen is körözés volt érvényben.
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bírságrendőrségMezőkövesd

Egy mezőkövesdi férfi korábban két helyszíni bírságot kapott: 65 ezer, illetve 26 ezer forint értékben, ám ezeket nem fizette be. A rendőrök ezért elfogták.

bírság
Be akarta fizetni a nő más bírságát, helyette fogdába került - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Másnap egy nő jelent meg a rendőrségen azzal a szándékkal, hogy kifizesse a férfi tartozását.

A rendőrségi ellenőrzés során azonban kiderült, a nő ellen körözés van érvényben.

A rendőrök így a nőt is elfogták, majd a fogdán helyezték el – írja a HEOL.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrség szerint ráadásul a nőnél lévő pénz nem volt elegendő a férfi bírságának kifizetésére. A saját, időközben átváltoztatott 65 ezer forintos bírságát sem tudta rendezni.

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Csúnyán megüthetik a bokájukat a kutyatartók. Sokan talán nem is tudnak róla, hogy az ebösszeírás kötelező, pedig igencsak súlyos bírság járhat az elmulasztásáért.

 

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