Bombatámadással fenyegette meg iskoláját egy magyar fiú

A police.hu beszámolója szerint a fiatal október 16-án, nem sokkal este nyolc óra után telefonált a segélyhívóra. Azt közölte, hogy bomba van egy budapesti iskolában.

Bosszúból jelentette be a 17 éves fiú, hogy bomba van egy budapesti iskolában. Fotó: MediaWorks

Bomba van az épületben – ezt mondta a telefonba a sértett kamasz

Az akkor üres intézményt a Készenléti Rendőrség tűzszerészei átvizsgálták, de sem robbanóanyagot, sem robbantásra alkalmas szerkezetet nem találtak.

A nyomozók megállapították, hogy a hívás egy zuglói nyilvános telefonfülkéből érkezett. A közelben több fiatalt is igazoltattak, majd kiderítették, hogy a társaság egyik tagja telefonálhatott. A 17 éves fiút végül XIV. kerületi otthonában fogták el.

A rendőrség közlése szerint a fiú gyanúsítotti kihallgatásán beismerte, hogy ő indította a hívást. Azzal magyarázta tettét, hogy az általa megjelölt intézménybe olyan fiatalok járnak, akik korábban gúnyolták, ezért haragudott rájuk. Azt mondta, megbánta, amit tett.

A zuglói nyomozók közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt hallgatták ki.