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bombafenyegetés

Újabb fejlemény érkezett az iskolai bombariadók ügyében – ezt közölte a rendőrség

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Több mint 70 magyarországi oktatási intézményt érintő fenyegető üzenet érkezett hétfő reggel több médiaszolgáltatóhoz. A bombafenyegetés miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda büntetőeljárást indított, miközben a rendőrség országszerte ellenőrzi az érintett iskolákat.
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Bombafenyegetés miatt indított büntetőeljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), miután hétfő reggel több médiatartalom-szolgáltatóhoz olyan e-mail érkezett, amely szerint Magyarországon több mint 70 oktatási intézményben robbanószereket helyeztek el

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A bombafenyegetés miatt a rendőrség az érintett iskolákban ellenőrzéseket végez
Fotó: Mediaworks

Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett miatt indított eljárást

– közölte hétfő kora délután az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a police.hu oldalon.

A hatóság tájékoztatása szerint az NNI azt is vizsgálja, hogy a mostani fenyegetések összefüggésben állnak-e az október 15-i, illetve más hasonló bűncselekményekkel.

Bombafenyegetés: egyelőre nem találtak robbanószert az iskolákban

A rendőrség közlése szerint az érintett oktatási intézményekben az igazgatókkal egyeztetve hajtják végre a szükséges intézkedéseket. A hatóságok arra törekednek, hogy az ellenőrzések a lehető legkisebb mértékben zavarják meg a tanítás menetét.

A rendőrség hétfő kora délutáni tájékoztatása szerint addig egyetlen érintett intézményben sem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt.

Az ORFK arra is felhívta a figyelmet, hogy a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettnek minősül, amelyért két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

A Nemzeti Nyomozó Iroda arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a bombafenyegetésekkel kapcsolatban, forduljon a hatósághoz, és tegyen bejelentést.

Megszólalt a belügyminiszter is

Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebook-oldalán azt írta, hogy 

a rendőrség haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, megkezdte az érintett intézmények átvizsgálását, valamint a fenyegetések hátterének felderítését.

A gyermekek és a pedagógusok biztonsága elsődleges szempont. A rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz a biztonságuk érdekében - olvasható a bejegyzésben.

A rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy a helyzet mielőbb tisztázódjon, és az érintett intézményekben a lehető leghamarabb helyreálljon a megszokott rend. A fenyegetések körülményeinek kivizsgálása és a felelősök felkutatása folyamatban van

- írta.

 

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