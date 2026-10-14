Bombafenyegetés miatt leptek el a rendőrök egy budapesti kórházat

Bombafenyegetés miatt vonultak ki a rendőrök kedden délután a fővárosi Nyírő Gyula kórházhoz. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint a XIII. kerületi rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást az ügyben.

Több rendőrautót és egy rendőrségi kisbusz vonult ki a bombafenyegetés miatt - Illusztráció - Fotó: Mediaworks

Kedd délután volt a bombafenyegetés

A rendőri intézkedésre azt követően került sor, hogy kedden délután bombafenyegetésről érkezett bejelentés a kórházból.

Egy szemtanú beszámolója szerint délután 4 óra körül több rendőrautó és egy rendőrségi kisbusz is megjelent az intézmény B épületénél.

A helyszínre tűzszerészek is érkeztek, akik átvizsgálták az épületet, azonban sem robbanóanyagot, sem robbantásra alkalmas eszközt nem találtak - írja a Telex.

A BRFK közlése szerint az ügyben egyelőre senkit sem hallgattak ki gyanúsítottként, a nyomozás folyamatban van.

Az Origo arról számolt be szeptember végén, hogy Váradi Enikőt bízták meg a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói feladatainak ellátásával.