Bombafenyegetés érkezett egy Nógrád megyei kórházba, súlyos büntetés büntetés vár a telefonálóra

Három év letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozta a Salgótarjáni Járási Ügyészség egy 29 éves, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei férfival szemben, aki a vád szerint bombafenyegetés miatt zavarta meg a salgótarjáni kórház működését. A férfi tavaly decemberben többször is telefonon fenyegetőzött az egészségügyi intézmény felrobbantásával – közölte kedden a Nógrád Megyei Főügyészség.

A bombafenyegetés ügyében három év börtönbüntetést indítványozott az ügyészség

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A vádirat szerint a férfi 2025. december 10-én, reggel 9 óra 5 perckor egy angliai telefonszámról hívta fel a Nógrád Megyei Szent Lázár Kórház telefonos ügyeletét. Eltorzított hangon közölte a telefonközpont munkatársával, hogy fel fogja robbantani az épületet.

A fenyegetést még aznap kétszer megismételte. Az egyik hívás során már azt állította, hogy tíz percen belül felrobban a kórház.

Bombafenyegetés miatt kellett kiüríteni a kórház egy részét

A fenyegetések miatt a kórházat részlegesen kiürítették, az épületet pedig átvizsgálták. A hatóságok azonban sem robbanóanyagot, sem robbanószerkezetet nem találtak.

A történtek ennek ellenére akadályozták az egészségügyi intézmény működését.

Az ügyészség közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt emelt vádat a büntetett előéletű férfi ellen, mivel tettével súlyosan megzavarta a köznyugalmat.

A vádhatóság három év végrehajtandó szabadságvesztés és három év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság hoz döntést.

A bombafenyegetések az oktatási intézményeket sem kerülik el

Mint arról az Origo korábban beszámolt, hétfőn országszerte több mint 70 oktatási intézményt érintett bombafenyegetés, kedden pedig ismét bombariadó miatt kellett intézkedni egy budapesti iskolában. Az újabb fenyegetés miatt rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el az intézményben.