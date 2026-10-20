Folytatódik a bombafenyegetések sorozata – újabb intézmények érintettek

Bombafenyegetés miatt kedden rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a zuglói ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumban. Az intézmény vezetőségének tájékoztatása szerint az épületbe az átvizsgálás befejezéséig senki sem léphet be.

Bombafenyegetések miatt kedden több budapesti oktatási intézményben is rendőri intézkedésre volt szükség

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Az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendeléséről saját honlapján is tájékoztatta a szülőket és a diákokat.

A lap értesülései szerint keddre virradó éjszaka az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola is fenyegető üzenetet kapott. A hatóságok hajnalban átvizsgálták az épületet, de nem találtak robbanószerkezetet, ezért engedélyezték annak használatát.

Bombafenyegetés érte a BME-t és egy másik gyakorlóiskolát is

Ugyancsak bombafenyegetés miatt zárták le kedden hajnalban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) egyik épületét. A rendőrség elvégezte az átvizsgálást, majd feloldotta a lezárást – számolt be róla a Telex.

Több mint 70 iskolát érintett a hétfői bombafenyegetés Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, hétfőn országszerte több mint 70 oktatási intézmény kapott bombafenyegetést. A fenyegető elektronikus levelek több magyarországi szerkesztőséghez is eljutottak. Az üzenetekben azt állították, hogy az érintett iskolákban robbanószerkezeteket helyeztek el. Pósfai Gábor belügyminiszter hétfőn a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy az addig elvégzett ellenőrzések alapján a fenyegetések alaptalannak bizonyultak. A rendőrség hétfő esti közleménye szerint az átvizsgált intézmények egyikében sem találtak robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt.

Más európai országokban is fenyegetéseket kaptak az iskolák

A hétfői bombafenyegetések nem korlátozódtak Magyarországra. Romániában, Szerbiában, Észak-Írországban és Skóciában is több oktatási intézmény kapott hasonló fenyegető üzenetet. A magyarországi és külföldi esetek közötti esetleges összefüggésekről egyelőre nem áll rendelkezésre megerősített információ.