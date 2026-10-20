Folytatódik a bombafenyegetések sorozata – újabb intézmények érintettek

Bombafenyegetés miatt kedden rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a zuglói ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumban. Az intézmény vezetőségének tájékoztatása szerint az épületbe az átvizsgálás befejezéséig senki sem léphet be.
Az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendeléséről saját honlapján is tájékoztatta a szülőket és a diákokat.
A lap értesülései szerint keddre virradó éjszaka az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola is fenyegető üzenetet kapott. A hatóságok hajnalban átvizsgálták az épületet, de nem találtak robbanószerkezetet, ezért engedélyezték annak használatát.
Bombafenyegetés érte a BME-t és egy másik gyakorlóiskolát is
Ugyancsak bombafenyegetés miatt zárták le kedden hajnalban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) egyik épületét. A rendőrség elvégezte az átvizsgálást, majd feloldotta a lezárást – számolt be róla a Telex.
Több mint 70 iskolát érintett a hétfői bombafenyegetés
Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, hétfőn országszerte több mint 70 oktatási intézmény kapott bombafenyegetést. A fenyegető elektronikus levelek több magyarországi szerkesztőséghez is eljutottak. Az üzenetekben azt állították, hogy az érintett iskolákban robbanószerkezeteket helyeztek el.
Pósfai Gábor belügyminiszter hétfőn a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy az addig elvégzett ellenőrzések alapján a fenyegetések alaptalannak bizonyultak.
A rendőrség hétfő esti közleménye szerint az átvizsgált intézmények egyikében sem találtak robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt.
Más európai országokban is fenyegetéseket kaptak az iskolák
A hétfői bombafenyegetések nem korlátozódtak Magyarországra. Romániában, Szerbiában, Észak-Írországban és Skóciában is több oktatási intézmény kapott hasonló fenyegető üzenetet. A magyarországi és külföldi esetek közötti esetleges összefüggésekről egyelőre nem áll rendelkezésre megerősített információ.