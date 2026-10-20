Újabb bombariadó Magyarországon: nem ér véget a fenyegetéshullám, egy elismert iskolát vettek célba

Mint arról az Origo korábban beszámolt, több médiatartalom-szolgáltatóhoz érkezett fenyegető e-mail 2026. október 19-én reggel arról, hogy az országban több mint 70 oktatási intézményben robbanószereket helyeztek el. Újabb bombariadóról érkeztek hírek.

Bombariadó Budapesten: az ELTE Radnóti Gyakorlóiskolában is elmarad a tanítás Fotó: Mediaworks

Bombariadó Budapesten: az ELTE Radnóti Gyakorlóiskolában is elmarad a tanítás

A legfrissebb hírek szerint az őrület kedden is folytatódik, ugyanis a reggeli órákban bombariadót jelentettek az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolából.

Sajtóértesülések szerint egy osztályfőnök arról értesítette a szülőket, hogy az intézményben rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el, és arra kérte őket, hogy gyermekeiket ne küldjék iskolába.

Nem sokkal ezt követően a bombariadóról és a tanítási szünetről egy hivatalos hír is megjelent az iskola honlapján.

A Telex értesülései szerint keddre virradó éjjel az ELTE másik gyakorlóiskolája, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola is kapott bombafenyegetést. Úgy tudni, hogy a hatóságok hajnalban már át is vizsgálták az épületet, azonban nem találtak semmit, így engedélyezték az épület használatát.

Cikkünk frissül...