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Bombariadó van a Radnótiban: rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el

Bombariadó

Újabb bombariadó Magyarországon: nem ér véget a fenyegetéshullám, egy elismert iskolát vettek célba

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Újabb bombariadó miatt kellett rendkívüli tanítási szünetet elrendelni egy budapesti iskolában. A hétfői, több mint 70 oktatási intézményt érintő fenyegetéshullám után kedden az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában is bombafenyegetésről érkezett hír. A szülőket arra kérték, hogy ne küldjék gyermekeiket az intézménybe, a tanítás elmaradásáról pedig az iskola hivatalos honlapján is tájékoztatást adtak.
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BombariadóBudapestELTE

Mint arról az Origo korábban beszámolt, több médiatartalom-szolgáltatóhoz érkezett fenyegető e-mail 2026. október 19-én reggel arról, hogy az országban több mint 70 oktatási intézményben robbanószereket helyeztek el. Újabb bombariadóról érkeztek hírek. 

Bombariadó Budapesten: az ELTE Radnóti Gyakorlóiskolában is elmarad a tanítás
Bombariadó Budapesten: az ELTE Radnóti Gyakorlóiskolában is elmarad a tanítás Fotó: Mediaworks

Bombariadó Budapesten: az ELTE Radnóti Gyakorlóiskolában is elmarad a tanítás

A legfrissebb hírek szerint az őrület kedden is folytatódik, ugyanis a reggeli órákban bombariadót jelentettek az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolából.

Sajtóértesülések szerint egy osztályfőnök arról értesítette a szülőket, hogy az intézményben rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el, és arra kérte őket, hogy gyermekeiket ne küldjék iskolába.

Nem sokkal ezt követően a bombariadóról és a tanítási szünetről egy hivatalos hír is megjelent az iskola honlapján.

A Telex értesülései szerint keddre virradó éjjel az ELTE másik gyakorlóiskolája, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola is kapott bombafenyegetést. Úgy tudni, hogy a hatóságok hajnalban már át is vizsgálták az épületet, azonban nem találtak semmit, így engedélyezték az épület használatát. 

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