Bombariadók országszerte, 70 oktatási intézményt fenyegettek meg

Több médiatartalom-szolgáltatóhoz érkezett fenyegető e-mail 2026. október 19-én reggel arról, hogy az országban több mint 70 oktatási intézményben robbanószereket helyeztek el. A bombariadókkal kapcsolatban a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz - írja a Police.

A rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz a bombariadók kapcsán - Fotó: Mediaworks

Kérjük, hogy a helyszíneken a rendőrség, valamint az oktatási intézmények dolgozóinak utasításai szerint járjanak el.

Aki ilyen küldeményt kap, értesítse a rendőrséget

- írja a rendőrség.

Úgy tudjuk, hogy többek között a Tatabányai Árpád Gimnázium érintett, de a szeged365 szerint két általános iskola és az SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola is érintett, sőr Hódmezővásárhelyen is volt bombariadó. Két iskolánál befejezték az átvizsgálást, ott nem találtak semmit.

A BOON szerinthárom borsodi iskolában van bombafenyegetés.

A HAON úgy tudja, hogy hajdú-bihari intézményekbe nem érkezett fenyegető email, a megyében nincs bombariadó.

Az ügyben az Origo megkereste a rendőrséget, amely közölte, hogy a vizsgálat lezárultáig nem adhat további tájékoztatást a történtekről. A hatóság ugyanakkor jelezte, hogy a későbbiekben további információkat közöl az esetről.

Bombariadó volt múlt héten is

Ahogy az Origo beszámolt róla, egy nyilvános telefonfülkéből hívta fel a 112-t egy 17 éves fiú, majd eltorzított hangon azt állította, hogy bomba van egy budapesti tanintézményben. A rendőrség szerint azért választotta ki az iskolát, mert az oda járó fiatalok korábban gúnyolták.

2025. januárjában 268 iskolában volt bombariadó, akkor az iskolák egy Google-fordítóval írt levelet kaptak.

Szerbiában is jelentettek egy bombariadót

A Szabad Magyar Szó azt írja, hogy bombariadó van a szabadkai Jovan Mikić Általános Iskolában. A lap megjegyzi, hogy általában tömegesen jelentenek bombariadót az iskolákban, ezúttal azonban egyelőre nem érkezett hír, hogy más iskolához is érkezett volna bombafenyegetésről szóló e-mail.