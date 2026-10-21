Tolvajokról kaptak fülest a rendőrök: lopott borjúkra találtak a furgonjukban

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya arról kapott információt múlt hét csütörtökön, hogy egy gyanús társaság indult útnak Hajdú-Bihar felé, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy lopjanak. A szabolcsi nyomozók azonnal értesítették berettyóújfalui kollégáikat, a füles pedig rendkívül gyorsan beigazolódott.

A tolvajok furgonjának rakterében találtak rá a két ellopott borjúra (Fotó: Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság)

A három szabolcsi férfi az éj leple alatt egy tépei gazdasághoz hajtott, bementek a telepre, majd elloptak két értékes borjút, és a teherautójuk rakterébe gyömöszölték őket. Hogy megnehezítsék az azonosítást, eltávolították a szarvasmarhák fülszámát is, majd mint aki jól végezte dolgát, elindultak hazafelé.

Nem jutottak messzire a borjútolvajok

A tolvajok öröme azonban nem tartott sokáig: péntek hajnalban a két megye rendőrei összehangolt akcióban csaptak le a furgonra a 481-es úton, alig pár kilométerre a bűncselekmény helyszínétől. A jármű átvizsgálásakor a raktérből előkerült a két ellopott jószág.

A berettyóújfalui rendőrök lopás miatt hallgatták ki a három gyanúsítottat, majd mindannyiukat bűnügyi őrizetbe vették. A bíróság október 18-án elrendelte a tolvajok letartóztatását.

A nyomozók a levágott füljelzők alapján gyorsan beazonosították a tépei gazdát, és a borjakat még aznap épségben visszaszolgáltatták a jogos tulajdonosuknak.

Kis híján embert ölt a borját védő anyatehén Borsodban

Csaknem tragédiával végződött a tehéntámadás egy sajóvelezdi tanyán. Az anyatehén áldozatát mentőhelikopterrel, míg a nő segítőjét, – aki szintén megsérült – mentőautóval vitték kórházba.