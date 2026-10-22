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mobiltelefon

Magyar börtön falán akart átdobni egy zsákot, de nem számolt egy fontos dologgal – videó

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Többször is megpróbált csomagokat áthajítani a Budapesti Fegyház és Börtön falán egy kapucnis alak, ám csak egyetlen küldemény jutott át. A négy mobiltelefont és három SIM-kártyát rejtő zsák azonban így sem került a fogvatartottakhoz.
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mobiltelefonkamerabörtön

Október 19-én éjszaka jelent meg az ismeretlen elkövető a börtön bástyafalánál. A büntetés-végrehajtás közlése szerint rövid terepszemle után többször is megpróbálta átdobni a mobiltelefonokat tartalmazó csomagokat, de a mutatvány nem a tervei szerint alakult.

börtön
Mobilokat dobált át a börtön falán.

Mobiltelefonokat dobált volna át a börtön falán, de csúnyán felsült

A biztonsági kamerák felvétele alapján a kapucnis alak kitartóan próbálkozott, ám sokadik nekifutásra is csak egy zsákot tudott átjuttatni a fal túloldalára. A csomagot a szolgálatot teljesítő munkatársak azonnal megtalálták.

A bedobott küldeményben négy mobiltelefont és három SIM-kártyát találtak. Az eszközök egyike sem jutott el a fogvatartottakhoz.

A kamerák azt is rögzítették, hogy az ismeretlen személy a sikertelen akció után gyalogosan, az Újhegyi út irányába távozott. Az intézet parancsnoka szabálysértési feljelentést tett az illetékes rendőrkapitányságon.

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