Szerdán még a börtön kapujára firkált egy férfi Pécsett, pár nappal később rabként festette újra

Nem éppen mindennapi történetet osztott meg a közösségi oldalán a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egy férfiről, aki egy szerdai napon még a börtön kapujára firkált egy filctollal, alig egy héttel később pedig már fogvatartottként hozta rendbe az általa okozott kárt.

Fogvatartottként festette újra a börtön kapuját a férfi / Fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Fogvatartottként festette újra a börtön kapuját a férfi

A pécsi börtön műveleti központja szeptember 16-án a biztonsági kamerafelvételeken észlelte, ahogy a férfi megrongálja az intézet kerítését, majd a „műalkotás” felskiccelését követően sietve távozik. Messzire azonban nem jutott: a kamerafelvételek segítségével és a rendőrség gyors közreműködésével sikerült az elkövetőt villámgyorsan beazonosítani, a pécsi bv. intézet és a városi rendőrkapitányság hatékony együttműködésének köszönhetően pedig a még aznap elfogták.

Az ügy pikantériáját az adta, hogy a férfival szemben más bűncselekmény miatt is eljárás indult, ezért szeptember 18-án elővezették és befogadták a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe, pont oda, ahol a kézjegyét hagyta két nappal korábban.

A történet tehát már eddig is több, mint érdekes, és még nincs vége: az elkövető, immár fogvatartottként, vállalta, hogy helyreállítja az általa okozott kárt, így díjazás nélkül lefestette a megrongált kerítésszakaszt.

Az eset jól példázza a resztoratív szemlélet gyakorlati érvényesülését, valamint azt, hogy az elkövető saját munkájával is hozzájárulhat az általa okozott kár helyreállításához

- vonták le a tanulságot a posztban, hozzátéve, a gyors és szakszerű rendőrségi intézkedés elismeréseként Szabó András bv. alezredes, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka jutalomban részesítette Ritter Medárd rendőr őrmestert, valamint Szabó Csaba rendőr zászlóst, az ügy felderítésében közreműködő rendőröket.