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Bartók Béla út

Nagy a baj a Bartók Béla úton – tűzoltók a helyszínen, további mentőegységeket várnak

1 órája
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Közlekedési baleset történt Budapest XI. kerületében, a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében, ahol két személyautó ütközött össze. A helyszínre fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik már megkezdték a munkálatokat, miközben a társhatóságokat várják.
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Bartók Béla útBudapestkarambol

Összeütközött két gépkocsi Budapest XI. kerületében, a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében. 

Baleset Budapesten: két autó ütközött a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében
Baleset Budapesten: két autó ütközött a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Baleset Budapesten: két autó ütközött a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében

A fővárosi hivatásos tűzoltók már a helyszínen dolgoznak, a társhatóságokat várják. 

A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett kereszteződésben - számolt be róla a katasztrófavédelem
 

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