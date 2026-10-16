Nagy a baj a Bartók Béla úton – tűzoltók a helyszínen, további mentőegységeket várnak

Közlekedési baleset történt Budapest XI. kerületében, a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében, ahol két személyautó ütközött össze. A helyszínre fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik már megkezdték a munkálatokat, miközben a társhatóságokat várják.
Összeütközött két gépkocsi Budapest XI. kerületében, a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében.
Baleset Budapesten: két autó ütközött a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében
A fővárosi hivatásos tűzoltók már a helyszínen dolgoznak, a társhatóságokat várják.
A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett kereszteződésben - számolt be róla a katasztrófavédelem.
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