Nagy a baj a Bartók Béla úton – tűzoltók a helyszínen, további mentőegységeket várnak

Összeütközött két gépkocsi Budapest XI. kerületében, a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében.

Baleset Budapesten: két autó ütközött a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Baleset Budapesten: két autó ütközött a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében

A fővárosi hivatásos tűzoltók már a helyszínen dolgoznak, a társhatóságokat várják.

A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett kereszteződésben - számolt be róla a katasztrófavédelem.

