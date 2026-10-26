ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tragédia Budapest II. kerületében, halálos robbanásról jött hír

baleset

16 utassal borult fel a busz a frontális ütközés után Baranyában, mentőhelikoptert riasztottak - fotók

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Autóbusz és személygépkocsi karambolozott az 57-es főúton, Szederkénynél. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetbuszmentőhelikopter

Hétfő reggel autóbusz és személyautó ütközött Szederkénynél, az 57-es főúton. A busz az oldalára borult, utasait a tűzoltók segítették ki, az egyik autóba pedig egy ember beszorult. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett – tudta meg a Bama

busz
Súlyos tömegszerencsétlenség Szederkénynél: frontálisan ütközött egy busz és egy autó.
Fotó: Bama/olvasói kép

Súlyos baleset történt hétfő reggel Baranya vármegyében: egy autóbusz és egy személygépkocsi karambolozott Szederkénynél, az 57-es főút 17-es kilométerénél. Az ütközés következtében a busz az oldalára borult, a mentéshez több tűzoltóegységet is riasztottak.

Tizenhatan utaztak a buszon

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 

a buszon tizenhatan tartózkodtak, őket a tűzoltók segítették ki a járműből. 

A baleset közelében egy másik személyautó is lesodródott az úttestről.

Az egyik érintett gépkocsiba egy ember beszorult, kiszabadításán a mohácsi, a pécsi és a villányi hivatásos tűzoltók dolgoztak a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat közreműködésével. Az egységek áramtalanították a járműveket.

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak. 

A mentőhelikoptert is riasztani kellett. 
Fotó: Bama/olvasói kép

A sérültek pontos számáról és állapotáról egyelőre nem áll rendelkezésre megerősített információ.

A mentés idején forgalmi korlátozásokra is számítani lehet az érintett útszakaszon. A baleset körülményeit vizsgálják.

 

Szóljon hozzá!