16 utassal borult fel a busz a frontális ütközés után Baranyában, mentőhelikoptert riasztottak - fotók

Hétfő reggel autóbusz és személyautó ütközött Szederkénynél, az 57-es főúton. A busz az oldalára borult, utasait a tűzoltók segítették ki, az egyik autóba pedig egy ember beszorult. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett – tudta meg a Bama.

Súlyos tömegszerencsétlenség Szederkénynél: frontálisan ütközött egy busz és egy autó.

Fotó: Bama/olvasói kép

Súlyos baleset történt hétfő reggel Baranya vármegyében: egy autóbusz és egy személygépkocsi karambolozott Szederkénynél, az 57-es főút 17-es kilométerénél. Az ütközés következtében a busz az oldalára borult, a mentéshez több tűzoltóegységet is riasztottak.

Tizenhatan utaztak a buszon

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint

a buszon tizenhatan tartózkodtak, őket a tűzoltók segítették ki a járműből.

A baleset közelében egy másik személyautó is lesodródott az úttestről.

Az egyik érintett gépkocsiba egy ember beszorult, kiszabadításán a mohácsi, a pécsi és a villányi hivatásos tűzoltók dolgoztak a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat közreműködésével. Az egységek áramtalanították a járműveket.

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.

A mentőhelikoptert is riasztani kellett.

Fotó: Bama/olvasói kép

A sérültek pontos számáról és állapotáról egyelőre nem áll rendelkezésre megerősített információ.

A mentés idején forgalmi korlátozásokra is számítani lehet az érintett útszakaszon. A baleset körülményeit vizsgálják.