16 utassal borult fel a busz a frontális ütközés után Baranyában, mentőhelikoptert riasztottak - fotók

Hétfő reggel autóbusz és személyautó ütközött Szederkénynél, az 57-es főúton. A busz az oldalára borult, utasait a tűzoltók segítették ki, az egyik autóba pedig egy ember beszorult. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett – tudta meg a Bama.
Súlyos baleset történt hétfő reggel Baranya vármegyében: egy autóbusz és egy személygépkocsi karambolozott Szederkénynél, az 57-es főút 17-es kilométerénél. Az ütközés következtében a busz az oldalára borult, a mentéshez több tűzoltóegységet is riasztottak.
Tizenhatan utaztak a buszon
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint
a buszon tizenhatan tartózkodtak, őket a tűzoltók segítették ki a járműből.
A baleset közelében egy másik személyautó is lesodródott az úttestről.
Az egyik érintett gépkocsiba egy ember beszorult, kiszabadításán a mohácsi, a pécsi és a villányi hivatásos tűzoltók dolgoztak a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat közreműködésével. Az egységek áramtalanították a járműveket.
Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre
A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.
A sérültek pontos számáról és állapotáról egyelőre nem áll rendelkezésre megerősített információ.
A mentés idején forgalmi korlátozásokra is számítani lehet az érintett útszakaszon. A baleset körülményeit vizsgálják.