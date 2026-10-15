Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Nagykanizsa

Gyógyszert vett be az alkoholra, majd halálra verte édesapját egy nagykanizsai férfi

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy közös italozás végződött halálesettel Nagykanizsán, ahol egy 62 éves férfi vesztette életét. A rendőrség az áldozat 34 éves fiát vette őrizetbe, akit azzal gyanúsítanak, hogy olyan súlyosan bántalmazta édesapját, hogy az belehalt sérüléseibe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagykanizsacsaládi tragédiagyógyszeralkoholbántalmazás

Családi tragédia történt Nagykanizsán, ahol egy 34 éves férfi a gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta édesapját, hogy az belehalt sérüléseibe. A rendőrséget október 14-én reggel értesítették a mentők, miután egy családi házban holtan találtak egy férfit, akinek sérülései idegenkezűségre utaltak – számolt be róla a Police.hu.

A családi tragédia helyszínén a rendőrök több nyomot is rögzítettek
A családi tragédia helyszínén a rendőrök több nyomot is rögzítettek
Fotó: Police.hu

A helyszínre érkező rendőröket az elhunyt fia fogadta, akin szintén sérüléseket észleltek. A házban dulakodás nyomait találták.

Családi tragédia lett a közös italozásból

A nyomozás során kiderült, hogy a 34 éves férfi előző este 62 éves édesapjával és annak barátjával italozott. A fiatalabb férfi az alkohol mellett gyógyszereket is bevett.

Az este folyamán szóváltás alakult ki közöttük, amely tettlegességig fajult. A 34 éves férfi többször megütötte és megrúgta édesapját, valamint a másik férfit is bántalmazta. Utóbbi zúzódásokat szenvedett, majd hazament.

A bántalmazás után a fiatalabb férfi lefeküdt aludni. Édesapja azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette.

A helyszínen italosdobozokat és gyógyszereket is találtak a rendőrök.
A helyszínen italosdobozokat és gyógyszereket is találtak a rendőrök
Fotó:  Police.hu 

Őrizetbe vették a 34 éves férfit

A zalai rendőrök elfogták és előállították a férfit, majd halált okozó testi sértés miatt hallgatták ki.

A gyanúsított részletes vallomást tett, ugyanakkor tagadta a bűncselekmény elkövetését. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!