Gyógyszert vett be az alkoholra, majd halálra verte édesapját egy nagykanizsai férfi

Családi tragédia történt Nagykanizsán, ahol egy 34 éves férfi a gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta édesapját, hogy az belehalt sérüléseibe. A rendőrséget október 14-én reggel értesítették a mentők, miután egy családi házban holtan találtak egy férfit, akinek sérülései idegenkezűségre utaltak – számolt be róla a Police.hu.

A családi tragédia helyszínén a rendőrök több nyomot is rögzítettek

Fotó: Police.hu

A helyszínre érkező rendőröket az elhunyt fia fogadta, akin szintén sérüléseket észleltek. A házban dulakodás nyomait találták.

Családi tragédia lett a közös italozásból

A nyomozás során kiderült, hogy a 34 éves férfi előző este 62 éves édesapjával és annak barátjával italozott. A fiatalabb férfi az alkohol mellett gyógyszereket is bevett.

Az este folyamán szóváltás alakult ki közöttük, amely tettlegességig fajult. A 34 éves férfi többször megütötte és megrúgta édesapját, valamint a másik férfit is bántalmazta. Utóbbi zúzódásokat szenvedett, majd hazament.

A bántalmazás után a fiatalabb férfi lefeküdt aludni. Édesapja azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette.

A helyszínen italosdobozokat és gyógyszereket is találtak a rendőrök

Fotó: Police.hu