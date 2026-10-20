Debreceni autóbaleset: demonstrációt tart az elhunyt Mázló Attila családja

Mázló Attila 2023. januárjában egy baráti összejövetelre volt hivatalos. Szeretett volna a húga, Evelin is vele tartani, de a fiatal férfi ezt megtagadta, pedig korábban sosem mondott nemet a testvérének. Akkor még nem is sejthették, hogy ezzel megmenti a lány életét. A debreceni autóbaleset a hajnali órákban történt, amikor az Sz. Patrik által vezetett luxusautó belerohant Attila kisebb gépjárművébe.

A debreceni autóbaleset áldozata: Fotó: Olvasói

A halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolt férfi sosem kért bocsánatot a gyászoló családtól, mi több, a Debreceni Járásbíróságon zajló büntetőperében kinyilvánította, hogy nem hajlandó beismerni a bűnösségét. Agócs Anna, az elhunyt férfi édesanyja szerint igazságtalan és felháborító, hogy míg Patrik éli világát, az ő fiának esélye sincs az álmai valóra váltására.

A baleset után végig az volt a benyomásom, hogy ez a fiatal férfi fel sem fogja, hogy mit okozott. Számára semmit sem jelent, hogy az ő hibájából meghalt a fiam

– mondta az Origónak Anna, akihez egy alkalommal a bíróságra mentőt kellett hívni, mert annyira megviselte a vádlott szerinte közönyösen arrogáns viselkedése. Mikor Patrik kilépett a teremből, felmutatta neki az elhunyt fia fotóját, majd összerogyott.

Agócs Anna, a gyászoló anya

A debreceni autóbaleset ügyében jogerős ítélet várható

Varga István, Sz. védője szerint nem bizonyítható egyértelműen, hogy a baleset kinek a sávjában következett be, mint ahogy néhány más szakértői megállapítás is vitatható.

Attila egyébként rendőrnek készült, Patrik pedig erre utalva azt is megjegyezte a vallomásában, hogy hallotta, amikor a helyszínelő rendőrök egymás között arról beszéltek, hogy Attila közülük való.

A vádlottat első fokon három év letöltendő szabadságvesztésre ítélte Vágó Zsolt bíró. A határozat ellen Sz. Patrik és képviselője enyhítésért fellebbezett, így került az ügy másodfokra. Időközben azonban pont az ügyben eljáró bírót nevezték ki a Debreceni Törvényszék elnökévé, ezért összeférhetetlenség miatt a másodfokú eljárást áthelyezték Nyíregyházára.

Sz. Patrik nem érzi magát bűnösnek

Az ügy Debrecen-szerte nagy felháborodást váltott ki. A család egy barátja szombatra demonstráló felvonulást szervez. Az eseményen természetesen Anna és szerettei is részt vesznek.

Azt szeretnénk, hogy minél többen értesüljenek a tragédiáról, és minél többen részt vegyenek a felvonuláson is. Bízunk benne, hogy a vétkes sofőr nem kap jogerőse enyhébb büntetést. Nem tudnám elfogadni, ha nem kellene börtönbe mennie

– fejezte be Anna.