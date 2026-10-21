Álló vonat okozott járatkimaradásokat a Déli pályaudvaron

Járatkimaradásokat okozott szerdán a Déli pályaudvaron egy vonat, amely a tiltó jelzés ellenére továbbhaladt, majd a váltók területén állt meg – közölte a Mávinform.

A Déli pályaudvaron egy tiltó jelzésen túlhaladó vonat okozott fennakadást

Fotó: Facebook/MÁV

A tájékoztatás szerint a Martonvásárról 11.48-kor elindult Z30-as személyvonat a Déli pályaudvarra történő behaladásakor túlhaladt egy tiltó jelzésen.

A vasúti előírások értelmében a szerelvény az eset kivizsgálásának lezárásáig nem mozdulhatott el arról a pályaszakaszról, ahol megállt. A vizsgálat mintegy két órán keresztül tartott.

A Déli pályaudvar forgalmában több járatkimaradás is történt

A veszteglő szerelvény miatt a vizsgálat ideje alatt a vonatok egy része nem tudott beérkezni a Déli pályaudvarra, illetve elindulni onnan, ami több járat kimaradását eredményezte.