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Déli Pályaudvar

Álló vonat okozott járatkimaradásokat a Déli pályaudvaron

27 perce
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Fennakadások alakultak ki szerda délután a budapesti vasúti közlekedésben, miután egy személyvonat a megengedettnél továbbhaladt, és a váltók területén állt meg. A Déli pályaudvar forgalmát az eset mintegy két órán keresztül akadályozta, több járat is kimaradt. A Mávinform tájékoztatása szerint a menetrend szerinti közlekedés várhatóan a késő délutáni órákban állhat helyre.
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Déli Pályaudvarvonatbaleset

Járatkimaradásokat okozott szerdán a Déli pályaudvaron egy vonat, amely a tiltó jelzés ellenére továbbhaladt, majd a váltók területén állt meg – közölte a Mávinform.

A Déli pályaudvaron egy tiltó jelzésen túlhaladó vonat okozott fennakadást Fotó: Facebook/MÁV
A Déli pályaudvaron egy tiltó jelzésen túlhaladó vonat okozott fennakadást
Fotó: Facebook/MÁV

A tájékoztatás szerint a Martonvásárról 11.48-kor elindult Z30-as személyvonat a Déli pályaudvarra történő behaladásakor túlhaladt egy tiltó jelzésen.

A vasúti előírások értelmében a szerelvény az eset kivizsgálásának lezárásáig nem mozdulhatott el arról a pályaszakaszról, ahol megállt. A vizsgálat mintegy két órán keresztül tartott.

A Déli pályaudvar forgalmában több járatkimaradás is történt

A veszteglő szerelvény miatt a vizsgálat ideje alatt a vonatok egy része nem tudott beérkezni a Déli pályaudvarra, illetve elindulni onnan, ami több járat kimaradását eredményezte.

A Mávinform közlése szerint a vizsgálat befejezését követően a vasúti közlekedés fokozatosan áll helyre. A menetrend szerinti forgalom várhatóan a késő délutáni órákra normalizálódhat.

 

 

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