Milliós nyomravezetői díjak a körözési listán: így működik a díjkitűzés a magyar rendőrségen

A Police.hu nyilvános adatbázisából az derül ki, hogy a területi rendőr-főkapitányságok határozatai alapján jelenleg is számos, több százezres vagy milliós nyomravezetői díj van érvényben Magyarországon. A díjkitűzéssel érintett körözések két fő kategóriába sorolhatók: súlyos, erőszakos bűncselekmények ismeretlen tettesei, valamint ismert, de a hatóságok elől rejtőzködő, illetve a büntetés-végrehajtás elől hosszabb ideje bujkáló, korábban jogerősen szabadságvesztésre ítélt elkövetők.

Legutóbb egy dohánybolti rablás kapcsán történt díjkitűzés (Fotó: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság)

Legutóbb ez év júniusában a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője tűzött ki nyomravezetői díjat egy szigetszentmiklósi trafikban történt rablás kapcsán. Az ügy, amelyben a nyomozók a lakosság segítségét kérik, 2026. május 22-én történt, amikor egy ismeretlen férfi megjelent a településen lévő dohányboltban, majd késsel a kezében pénzt követelt. Az eladó ennek hatására átadta a kasszában lévő összeget. A nettó egymillió forint nyomravezetői díj annak fizethető ki, aki olyan adatokkal rendelkezik, amelyek segítségével az elkövető azonosítható, és bűnösségére a gyanú megalapozottá válik. A rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan kezeli.

Kirívóan magas összegű díjkitűzés a Radics-ügyben

2025 novemberében 40 millió forintos nyomravezetői díjat tűzött ki az országos rendőrfőkapitány az úgynevezett Radics-ügyben. Huszonnégy évvel ezelőtt, 2002. január 23-án a tárnoki Vörösmarty utcai házukból ismeretlen körülmények között eltűnt Radics Attila, Bihon Lászlóné, valamint a kiskorú Bihon Sára. A nyomozók információi szerint mindhárman bűncselekmény áldozatává váltak, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda több személyen elkövetett emberölés gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. Közleményükben hangsúlyozták, a rendőrség bizalmasan kezeli a nyomravezető személyét, és szükség esetén intézkednek a tanú védelméről.

A Radics-ügyben 40 milliós nyomravezetői díjat tűzött ki az országos rendőrfőkapitány (Fotó: rendőrség)

Ki és milyen indokkal tűzhet ki nyomravezetői díjat?

A díjkitűzés jogi hátterét a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szabályozza. Ennek értelmében a nyomravezetői díjat kiemelt, országos jelentőségű vagy különösen súlyos bűncselekmények esetén az országos rendőrfőkapitány; saját illetékességi területükön elkövetett bűncselekmények kapcsán a megyei rendőrfőkapitányok és a budapesti rendőrfőkapitány jogosult kitűzni. A vérdíj bruttó vagy nettó értékben meghatározott összeg, amelynek visszavonási jogát a rendőrség fenntartja.