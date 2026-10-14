A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség kábítószer-kereskedelem és birtoklás miatt emelt vádat egy nyolcfős droghálózat tagjaival szemben. A vádirat szerint a kecskeméti elsőrendű vádlott 2022 nyarán kezdett marihuánát és kokaint forgalmazni. A kábítószert kezdetben ismeretlen forrásból, később egyik társán keresztül Spanyolországból szerezte be. Az átadásokba élettársát is bevonta, a hálózat tagjai pedig munkatelefonokon egyeztették az üzletek részleteit.

Droghálózat bukott le.

6,5 kiló marihuánát rejtett a kartondoboz: az áruházi parkolóban csaptak le a droghálózat vezetőjére

A női és férfi viszonteladók hetente jutottak hozzá az áruhoz. Volt, aki csak az értékesítés után fizetett, egyikük pedig a vád szerint a tanári naplójába írta fel, hogy mennyit törlesztett a tartozásából.

A megnövekedett kereslet miatt 2024 tavaszán tovább bővítették a kereskedést. A beszerzéshez a hálózat egyik tagja 20 millió forintot biztosított, a marihuánát pedig grammonként 1400 forintos áron szerezték be.

Az első szállítmány 2024. május 29-én érkezett Kecskemétre. A hálózat feltételezett vezetője és élettársa egy áruház parkolójában vett át egy kartondobozt a futártól, ám a nyomozók azonnal lecsaptak rájuk. A dobozban húsz tasakban összesen 6,5 kilogramm marihuánát találtak.

A már úton lévő második szállítmányt szintén lefoglalták: abban további 6,8 kilogramm kannabisz volt.

A kutatások során kokaint, marihuánát, őrlőket, több millió forint készpénzt és nagy értékű járműveket is lefoglaltak.

Az elsőrendű vádlott letartóztatásban van, négy társa bűnügyi felügyelet alatt, ketten pedig szabadlábon várják a tárgyalást. Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék dönt.