Teljesen kiégett egy budapesti lakás, a tűzoltók találták meg az orvos holttestét

Kétségbeesett, megdöbbent lakók ottjártunkkor fel-alá járkáltak a Szeréna úti társasház portája előtt. A főváros egyik legpatinásabb környékének nyugalmát hétfő hajnalban egy hatalmas robbanás hangja zavarta meg, majd az érintett épületben felriadtak és az utcára menekültek. Hamar feltűnt, hogy D. Ágnes nem jelentkezett, miközben éppen az ő lakásának ablakából lángnyelvek csapnak ki.

Ágnes lakása teljesen leégett Fotó: MEDIAWORKS

A szomszédok azonnal értesítették a segélyhívó központot. A tűzoltók, a rendőrök és a mentők is perceken belül a helyszínre értek. Az épület utcáját lezárták, majd a katasztrófavédelem munkatársai emelőkosár segítségével megkezdték az oltást egy vízsugárral, miközben az tűzoltók az épületbe is bementek.

A lakás teljesen leégett

A biztonsági protokollnak megfelelően az oltás idejére lezárták a gázt, a vizet és villanyt. Mire munkatársaink megérkeztek, már sikerült a lángot megfékezni.

— Valami katasztrófafilmben éreztem magamat, miközben az utcáról láttam, hogy a szomszédasszonyom otthona teljesen leég. Valahogy nem fogtam fel, hogy ebben a borzalomban én is érintett vagyok. Nem sokkal később az is egyértelművé vált, hogy az a kedves ismerős, vagy inkább barát, aki rendszeresen orvosi tanácsokkal látott el, nincs többé. Egyelőre azt sem tudjuk, mikor költözhetünk vissza a lakásunkba – hajtotta le a fejét a lapunknak nyilatkozó középkorú nő.

Hiába értek ki hamar a tűzoltók Fotó: MEDIAWORKS

Az Origo megtudta: Ágnes hősszú évekig Svájcban praktizált bőrgyógyászként. Az édesapja után választotta hivatásának a gyógyítást. Az idősebb doktor évekkel ezelőtt elhunyt, a felesége akkor magára maradt. Mikor már az ő egészsége is megromlott, Ágnes hazaköltözött, hogy folyamatosan az édesanyja mellett lehessen. Néhány hónappal ezelőtt az idős asszony elhunyt, amit a doktornő képtelen volt elfogadni. A szakértők egyelőre vizsgálják a gázrobbanás okait.