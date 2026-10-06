A vásárlók mentették meg a törzsvendég életét a Keleti pályaudvarnál

Drámai jeleneteket éltek át, akik kedd délelőtt a Keleti pályaudvarnál működő Piknik Pékségben vásároltak. Egy 45 éves férfi szinte mindennap ott veszi meg a reggeli szendvicsét. Ma is így tervezte, azonban az étel elfogyasztására már nem volt ideje: várakozás közben rosszul lett és kis híján életét vesztette.

A többi vásárló mentette meg egy férfi életét Fotó: Origo

Az Origo megtudta: a törzsvásárló hirtelen elszürkült és összeesett. A nagy riadalom közepette két másik vevő rögtön tudta, mit kell tennie: miközben a személyzet értesítette a mentőszolgálatot, ők leguggoltak a bajban levő emberhez, ellenőrizték az életfunkcióit,

majd felváltva nyomkodták a mellkasát, hogy időt nyerjenek, amíg hoznak egy a defibrillátort.

Ugyanis, amennyiben szív megállásának oka ritmuszavar, a mellkasnyomások fenntartják a szív és az agy életképességét addig, amíg a mentősök sokkolni tudják a szívet a normális működés visszaállításához.

A helyszínre rendőrök is érkeztek. A mentés idejére az üzletet bezárták, hogy senki se zavarhassa meg az életmentést.

Az összefogást jellemzi, hogy a szomszédos üzletek dolgozói is felajánlották a segítségüket. Bár a pékségben kora délutánra már megtörtént a műszakváltás, így a drámát átélő dolgozókkal már nem beszélhettünk, a szomszéd boltokban még találkoztunk szemtanúkkal. – Az úr néha nálunk is vásárol, arcról jól ismerjük. Egy nagyon kedves ember, ezért aggódtunk érte, de megnyugodtunk, amikor a mentősök bevitték a kórházba, mert miközben beszálltak a kocsiba, annyit elárultak, hogy stabilizálták az állapotát. Reméljük, hamarosan ismét láthatjuk – foalmazott az egyik szemtanú.