Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat Fásy Ádám feleségének ügyében – lépett az ügyészség

Fontos

Gigi Gigiadze az Origónak: a Grúziában alkalmazott orosz módszerek máshol is megjelenhetnek

elfogatóparancs

Komoly ügy miatt körözik a 23 éves nőt, elfogatóparancsot adtak ki ellene

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Pásztói Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki egy 23 éves, salgótarjáni születésű nő ellen. A keresett nővel szemben kiskorú veszélyeztetése miatt van érvényben elfogatóparancs, a rendőrség pedig a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elfogatóparancsgyermekveszélyeztetéskörözés

A 23 éves nőt kiskorú veszélyeztetése miatt keresik, elfogatóparancsot adtak ki. A körözési eljárást a Pásztói Rendőrkapitányság folytatja le. A keresett személy felkerült a police.hu nyilvános körözési listájára is.

elfogatóparancs
Elfogatóparancsot adtak ki Kállai Joachim Edmondné ellen
Fotó: police.hu

Elfogatóparancsot adtak ki ellene

A nyilvános adatok szerint Kállai Joachim Edmondné 2003. június 26-án született Salgótarjánban, korábbi nevén Lakatos Veronika.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki tudja, hol tartózkodik a keresett nő, vagy bármilyen érdemi információval rendelkezik a hollétéről, jelezze a hatóságoknak.

Ezt mondja a törvény a kiskorú veszélyeztetéséről

A Büntető Törvénykönyv 208. paragrafusa alapján kiskorú veszélyeztetését követheti el többek között az a gyermek nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki súlyosan megszegi a kötelességét, és ezzel veszélyezteti a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését.

A törvény erre az esetre egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztést is előírhat.

A jogszabály bizonyos esetekben arra a nagykorú személyre is kiterjed, aki 18 év alatti embert bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód folytatására rábír vagy erre törekszik – írja a NOOL.

A rendőrség külön hangsúlyozza, hogy aki felismeri a keresett nőt, ne próbálja meg saját maga feltartóztatni, hanem haladéktalanul értesítse a hatóságokat.

Évek óta körözték az embercsempészt – most a magyar rendőrök kezére került

Évekig tartó körözés után került magyar kézre egy 32 éves román férfi, akit egy embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezet irányításával gyanúsítanak. Az embercsempészt korábban Bécsben és Romániában is elfogták, szeptemberben pedig az ártándi határátkelőnél adták át a magyar rendőröknek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!