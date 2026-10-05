Komoly ügy miatt körözik a 23 éves nőt, elfogatóparancsot adtak ki ellene

A 23 éves nőt kiskorú veszélyeztetése miatt keresik, elfogatóparancsot adtak ki. A körözési eljárást a Pásztói Rendőrkapitányság folytatja le. A keresett személy felkerült a police.hu nyilvános körözési listájára is.

Elfogatóparancsot adtak ki Kállai Joachim Edmondné ellen

Fotó: police.hu

Elfogatóparancsot adtak ki ellene

A nyilvános adatok szerint Kállai Joachim Edmondné 2003. június 26-án született Salgótarjánban, korábbi nevén Lakatos Veronika.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki tudja, hol tartózkodik a keresett nő, vagy bármilyen érdemi információval rendelkezik a hollétéről, jelezze a hatóságoknak.

Ezt mondja a törvény a kiskorú veszélyeztetéséről

A Büntető Törvénykönyv 208. paragrafusa alapján kiskorú veszélyeztetését követheti el többek között az a gyermek nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki súlyosan megszegi a kötelességét, és ezzel veszélyezteti a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését.

A törvény erre az esetre egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztést is előírhat.

A jogszabály bizonyos esetekben arra a nagykorú személyre is kiterjed, aki 18 év alatti embert bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód folytatására rábír vagy erre törekszik – írja a NOOL.

A rendőrség külön hangsúlyozza, hogy aki felismeri a keresett nőt, ne próbálja meg saját maga feltartóztatni, hanem haladéktalanul értesítse a hatóságokat.

Évek óta körözték az embercsempészt – most a magyar rendőrök kezére került

Évekig tartó körözés után került magyar kézre egy 32 éves román férfi, akit egy embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezet irányításával gyanúsítanak. Az embercsempészt korábban Bécsben és Romániában is elfogták, szeptemberben pedig az ártándi határátkelőnél adták át a magyar rendőröknek.