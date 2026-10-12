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eltűnt

Eltűnt az X-Faktor 15 éves versenyzője - nagy erőkkel keresi a rendőrség

45 perce
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Körözést adott ki a rendőrség Nagy Enikő ellen, aki a hétvégén még az X-Faktor műsorában lépett fel. A 15 éves lány fellépése hatalmas felháborodást váltott ki, most pedig eltűntként keresik az egyenruhások.
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eltűntx - faktorrendőrség

Nagy Enikő hétvégi tehetségkutatós szereplése botrányba fulladt, miután a fiatal lány a Bruno x Spacc egyik trágár kifejezésekkel teli dalát adta elő, amelyet Gáspár Laci félbe is szakított a lány életkorához nem illő, durva szöveg miatt. A versenyző ellen a hétvégén körözést adott ki a rendőrség, ugyanis eltűnt. Bár köddé válásának okai még ismeretlenek, a produkció óta a közösségi oldalakon heves támadások és bírálatok kereszttüzébe került.

Eltűnt az X-Faktor 15 éves versenyzője produkciója után
Eltűnt az X-Faktor 15 éves versenyzője produkciója után. (Képünk illusztráció) Fotó: MediaWorks

Eltűnt az X-Faktor 15 éves versenyzője produkciója után

A rendőrségi információk szerint a 2011-es születésű, makói lány október 11-én tűnt el, a körözést pedig a Makói Rendőrkapitányság rendelte el. Az ügyben a 06040-157/625/2026. körözési számon folyik az eljárás.

A hatóság kérte, hogy aki tud valamit hollétéről vagy eltűnésével kapcsolatban akár névtelenül is tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a Makói Rendőrkapitányság +36(62)511-260-as telefonszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.

@7.7patrik #xfaktor #nagyeniko ♬ eredeti hang - 77patrik

 

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