Eltűnt az X-Faktor 15 éves versenyzője - nagy erőkkel keresi a rendőrség

Nagy Enikő hétvégi tehetségkutatós szereplése botrányba fulladt, miután a fiatal lány a Bruno x Spacc egyik trágár kifejezésekkel teli dalát adta elő, amelyet Gáspár Laci félbe is szakított a lány életkorához nem illő, durva szöveg miatt. A versenyző ellen a hétvégén körözést adott ki a rendőrség, ugyanis eltűnt. Bár köddé válásának okai még ismeretlenek, a produkció óta a közösségi oldalakon heves támadások és bírálatok kereszttüzébe került.

Eltűnt az X-Faktor 15 éves versenyzője produkciója után. (Képünk illusztráció) Fotó: MediaWorks

Eltűnt az X-Faktor 15 éves versenyzője produkciója után

A rendőrségi információk szerint a 2011-es születésű, makói lány október 11-én tűnt el, a körözést pedig a Makói Rendőrkapitányság rendelte el. Az ügyben a 06040-157/625/2026. körözési számon folyik az eljárás.