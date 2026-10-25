Október eleje óta keresték a budapesti gimnazistát: drámai fordulat, itt bukkantak rá a holttestére

Tragikus véget ért annak a 18 éves budapesti fiúnak a keresése, aki október 6-án tűnt el otthonából. Az eltűnt gimnazista holttestét október 24-én, szombaton találták meg Tökölön, csaknem három héttel az eltűnése után. A halálhírről a Pest Megye Online számolt be, az információt pedig Balázs László, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője is megerősítette.

Eltűnt gimnazista: holtan találták a 18 éves fiút Fotó: Mediaworks

Holtan találták az eltűnt gimnazistát

A fiatal mobiltelefonja október 7-én, hajnali két óra körül még csatlakozott egy tököli átjátszótoronyhoz. Ez kezdetben reményt adott a keresésben részt vevőknek, és segített behatárolni a lehetséges tartózkodási helyét. Később azonban kiderült, hogy a készülék csupán automatikusan kapcsolódott a hálózathoz.

A 18 éves fiú holttestére október 24-én, dél körül bukkantak rá Tökölön, a Csépi úti HÉV-átjáró közelében, egy szántóföldön. Az eltűnt gimnazistát egy fiatal rendőrnő találta meg, aki a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkáját segítette. A 24.hu értesülései szerint a hatóságok kizárták az idegenkezűséget. A fiatal halálának pontos okáról egyelőre nem közöltek további részleteket.