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eltűnt villanyszerelők

Döntött a Győri Ítélőtábla: hosszú évekre rácsok mögé kerül az eltűnt villanyszerelők meggyilkolásával vádolt É. Imre

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Döntés született az eltűnt villanyszerelők ügyében. A Győri Ítélőtábla csütörtökön helybenhagyta a Győri Törvényszék elsőfokú ítéletét, É. Imrét így továbbra is életfogytig tartó fegyházbüntetés sújtja, amelyből legkorábban 40 év letöltése után szabadulhat feltételesen.
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eltűnt villanyszerelőkgyőrgyilkosságítélet

Döntés született csütörtökön a Győri Ítélőtáblán az eltűnt villanyszerelők ügyében. Mácsik Zoltánnak 2018-ban, Orlik Vilmosnak pedig 2015-ben veszett nyoma, a holttestük pedig azóta sem került elő. A meggyilkolásukkal vádolt É. Imre mindvégig tagadta a bűnösségét, ennek ellenére a Győri Ítélőtábla helybenhagyta a Győri Törvényszék elsőfokú ítéletét:  a férfit így továbbra is életfogytig tartó fegyházbüntetés sújtja, amelyből leghamarabb  40 év letöltése után szabadulhat feltételesen.

Több év börtönre ítélték az eltűnt villanyszerelők meggyilkolásával vádolt É. Imre / Fotó: Kisalföld

Több év börtönre ítélték az eltűnt villanyszerelők meggyilkolásával vádolt É. Imre

A Kisalföld beszámolója szerint a Győri Törvényszék korábbi ítéletében bűnösnek mondta ki a férfit két emberölésben, amelyeket a bíróság megállapítása szerint előre kitervelten, nyereségvágyból, aljas indokból, több ember sérelmére követett el.

A két villanyszerelő eltűnését követően a szeretteik azonnal bejelentést tettek a rendőrségen, majd a nyomozás során a szálak egy Győr körüli, magas palánkkal körbevett, titokzatos tanyához vezettek. Az üzletember É. Imre oda beszélt meg találkozót a villanyszerelőkkel, és felmerült a lehetősége, hogy végül ott tüntette el őket, azonban a rendőrség a telek felásásakor nem talált emberi maradványokat. A feltételezések szerint É. Imre nem volt hajlandó kifizetni a neki korábban dolgozó villanyszerelőket, ezért dönthetett úgy, hogy végez mindkettőjükkel.

 

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