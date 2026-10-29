Döntött a Győri Ítélőtábla: hosszú évekre rácsok mögé kerül az eltűnt villanyszerelők meggyilkolásával vádolt É. Imre

Döntés született csütörtökön a Győri Ítélőtáblán az eltűnt villanyszerelők ügyében. Mácsik Zoltánnak 2018-ban, Orlik Vilmosnak pedig 2015-ben veszett nyoma, a holttestük pedig azóta sem került elő. A meggyilkolásukkal vádolt É. Imre mindvégig tagadta a bűnösségét, ennek ellenére a Győri Ítélőtábla helybenhagyta a Győri Törvényszék elsőfokú ítéletét: a férfit így továbbra is életfogytig tartó fegyházbüntetés sújtja, amelyből leghamarabb 40 év letöltése után szabadulhat feltételesen.

Több év börtönre ítélték az eltűnt villanyszerelők meggyilkolásával vádolt É. Imre / Fotó: Kisalföld

Több év börtönre ítélték az eltűnt villanyszerelők meggyilkolásával vádolt É. Imre

A Kisalföld beszámolója szerint a Győri Törvényszék korábbi ítéletében bűnösnek mondta ki a férfit két emberölésben, amelyeket a bíróság megállapítása szerint előre kitervelten, nyereségvágyból, aljas indokból, több ember sérelmére követett el.