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autópálya

Embercsempészt fogtak az M43-ason, meglepő helyen találtak rá két férfira

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A kamion vezetőfülkéje feletti hálórészben rejtőzött az a két férfi, akiket egy román teherautó ellenőrzésekor találtak meg a pénzügyőrök az M43-as autópályán. A sofőr azt mondta, nem ismeri őket.
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autópályanemzeti adó - és vámhivatal bevetési igazgatóságkamion

Elfogtak egy román embercsempészt a pénzügyőrök az M43-as autópályán – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának sajtóreferense szerdán az MTI-t.

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Rutinellenőrzésnek indult, embercsempészés lett a vége az M43-as autópályán (a kép illusztráció)
Fotó: MW

Két férfit rejtegetett a kamionban

Juhászné Prantner Etelka közölte, a pénzügyőrök a Krak-éri pihenőhelyre tereltek ki rutinellenőrzésre egy román teherautót, ami különféle autóalkatrészeket szállított. 

A jármű átvizsgálásakor a járőrök a vezetőfülke feletti hálórészben két férfit találtak. 

A sofőr azt állította, hogy utasait nem ismeri, Romániában egy benzinkútnál vette fel őket és Szlovákiába akartak eljutni.

Az utasok semmilyen okmánnyal nem rendelkeztek, ezért a pénzügyőrök értesítették a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársait. A magukat iraki és szír állampolgárnak valló férfiak a rendőri intézkedéskor magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták hitelt érdemlően igazolni, ezért velük szemben a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően jártak el, az embercsempész ellen büntetőeljárást indult.

 

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