Elraboltak és rabszolgaként dolgoztattak egy nagykőrösi férfit

Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emeltek vádat azzal a román férfival szemben, aki egy nagykőrösi férfit erőszakkal és fenyegetéssel munkavégzésre kényszerített. A vádlott még 2022-ben egyezett meg abban a nehéz anyagi körülmények között élő férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért neki fog sofőrködni, 2023 tavasza óta pedig rendszeresen, bántalmazással és fenyegetéssel arra kényszerítette, hogy mezőgazdasági és építkezési munkálatokat végezzen. A munkáért cserébe ráadásul csak minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott.

Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emeltek vádat egy román férfival szemben: a fotón az a hely látható, ahonnan a vádlott a sértettet magával vitte/ Fotó: Magyarország Ügyészsége

Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emeltek vádat

2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, és még az iratait elvette tőle. A külföldi hatóságok végül egy ellenőrzés révén fogvatartás és munkára kényszerítés miatt eljárást indítottak a vádlottal szemben, és akiknek a segítségével a sértett 2025. szeptember 11. napján visszatért Magyarországra.

Alig egy hónappal később viszont a vádlott megjelent a sértett nagykőrösi lakóhelyén, ököllel megütötte és megrángatta annak érdekében, hogy továbbra is neki dolgozzon. A megfélemlített és bántalmazott férfi nem mert ellenszegülni, így a vádlott az autójába tuszkolta és magával vitte. A férfi innentől kezdve nem kapott pénzt a munkavégzésért, az egész napos munkájáért pedig csupán 10 dkg párizsit, zsömlét és másfél liter ásványvizet kapott.

A sértett eltűnése miatt tett bejelentés alapján a Pest megyei rendőrök gyors és szakszerű munkával, a Bács-Kiskun megyei rendőri szervekkel együttműködve felkutatták a férfit és elfogták a vádlottat.

A jelenleg letartóztatásban lévő férfit a Pest Megyei Főügyészség a sértett sanyargatásával elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével vádolja, vele szemben pedig végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarország területéről történő kiutasítását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.

Még szeptemberben vádat emelte azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki egy gyermekotthonban bántalmazta és lopásra, csikkszedésre kényszerítette a társát. A vádlott 2025 tavaszán került a gyermekotthonba, ahol egy másik fiúval közösen, rendszeresen bántalmazta a kiskorú sértettet, és verésekkel, valamint különböző fenyegetésekkel többek közt arra kényszerítették, hogy a városban lévő boltokból csokoládét és parfümöt lopjon. A fiatalkorú fiút minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével vádolták meg és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozták.