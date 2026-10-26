Partfisnyéllel és mankóval ütötte édesanyját, meg akarta ölni a budakeszi férfi

A Pest Megyei Főügyészség minősített emberölés bűntettének kísérlete miatt indítványozta annak a férfinak a letartóztatását, aki idős, beteg édesanyját akarta megölni. A bíróság a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyére tekintettel egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben

Emberölés kísérlete miatt tartóztattak le egy férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: Mediaworks

Emberölés kísérlete miatt tartóztattak le egy férfit

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított évtizedek óta mentális betegségben szenved. Mindeközben együtt élt idős édesanyjával egy budakeszi ház alsó szintjén, míg a felső szinten a gyanúsított lánytestvére élt családjával - közölte az ügyészség.

A bántalmazás 2026. október 23-án délelőtt történt. Ekkor a gyanúsított bement édesanyja szobájába, majd egy partfisnyéllel, illetve a nő fém mankójával testszerte, nagy erővel ütni kezdte a sértettet. Végül a férfi az életveszélyes sérüléseket szenvedett sértett gondosóráján keresztül értesítette a mentőket.

Tinigyilkosság Szentlőrincen

Tüdőzúzódást szenvedett és több csigolyája is eltört az erkélyről lelökött 17 éves lánynak. A szentlőrinci tinigyilkosság áldozatának esélyt sem adott az elkövető. A brutális bűncselekménnyel Vanda barátját, Richárdot gyanúsítják. Az ügy kapcsán megszólalt a gyilkossággal gyanúsított férfi apja és testvére, akik hisznek a rokonuk ártatlanságában.