Autóval hajtott fel a HÉV peronjára, majd elütötte ismerősét – körözik ezt a férfit

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete miatt folytat büntetőeljárást a 34 éves Lakatos Milos ellen, akinek felkutatására elfogatóparancsot adtak ki – közölte a rendőrség a hivatalos honlapján.

Emberölés kísérlete miatt körözik a 34 éves Lakatos Milost

Fotó: Police.hu

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi Szentendrén autójával felhajtott a HÉV-állomás peronjára, majd hátulról szándékosan elütötte az ott sétáló ismerősét. A sértett az eset következtében könnyű sérüléseket szenvedett.

Egyelőre nem találták meg a férfit

A férfi felkutatására tett eddigi rendőri intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elrendelték a körözését.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság azt kéri, hogy aki felismeri Lakatos Milost, tud jelenlegi tartózkodási helyéről, vagy érdemi információval rendelkezik az ügyben, jelentkezzen a rendőrségnél.