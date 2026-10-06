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emberölés kísérlet

Autóval hajtott fel a HÉV peronjára, majd elütötte ismerősét – körözik ezt a férfit

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Elfogatóparancsot adtak ki egy 34 éves férfi ellen, miután a gyanú szerint autóval szándékosan elütötte egyik ismerősét Szentendrén. A rendőrség emberölés kísérlete miatt folytat büntetőeljárást.
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emberölés kísérletkeresett személyHÉVszentendre

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete miatt folytat büntetőeljárást a 34 éves Lakatos Milos ellen, akinek felkutatására elfogatóparancsot adtak ki – közölte a rendőrség a hivatalos honlapján.

Emberölés kísérlete miatt körözik a 34 éves Lakatos Milost.
Emberölés kísérlete miatt körözik a 34 éves Lakatos Milost
Fotó:  Police.hu 

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi Szentendrén autójával felhajtott a HÉV-állomás peronjára, majd hátulról szándékosan elütötte az ott sétáló ismerősét. A sértett az eset következtében könnyű sérüléseket szenvedett.

Egyelőre nem találták meg a férfit

A férfi felkutatására tett eddigi rendőri intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elrendelték a körözését.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság azt kéri, hogy aki felismeri Lakatos Milost, tud jelenlegi tartózkodási helyéről, vagy érdemi információval rendelkezik az ügyben, jelentkezzen a rendőrségnél.

Információt a 13000/897/2026.bü. ügyszámra hivatkozva a celkörözes@pest.police.hu  e-mail-címen, az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú-számon, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjának 06-1-236-28-96-os telefonszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón lehet közölni.

 

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