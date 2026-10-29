Emberölés kísérletével vádolnak egy portugál férfit, aki gyermeke születése miatt utazott Borsodba

Emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt vádat emelt egy portugál állampolgár ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség. A vádirat szerint a férfi gyermeke születése miatt utazott Borsod- Abaúj-Zemplén megyébe, majd csaknem megölte az élettársa mostohaapját.

Gyermeke születése miatt utazott borsodba a portugál férfi, majdnem emberölés lett a vége. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Gyermeke születése miatt utazott borsodba a portugál férfi, majdnem emberölés lett a vége

2024. októberében gyermekszülés miatt utazott Magyarországra a külföldi férfi, akinek élettárs ideiglenesen egy borsodi településre költözött. Itt a nő, annak édesanyja és mostohaapja lakott együtt.

A brutális bántalmazás egy iszogatással kezdődött a konyhában, ahol a vádlott és a mostohaapa mutogatva kommunikáltak, egy idő után viszont hangoskodtak. Végül a portugál férfi pofon ütötte a mostohaapát, majd dulakodásba kezdtek, amely során az elkövető földre rántotta a sértettet.

Egy időre elcsendesedett a konfliktus, ugyanis a sértett és a párja beültek egy autóba, de a vádlott megkereste őket, majd egy kukoricás zsákot dobott a jármű szélvédőjéhez, és a nyaka elvágásával fenyegette meg a sértettet. A mostohaapa egy ásóval próbálta megfékezni a vádlottat, de ezt kicsavarta kezéből, majd betörte vele az autó hátsó szélvédőjét.

A sértett végül menekülni próbált a helyszínről, de a portugál férfi az udvaron utolérte, majd durván bántalmazta. A férfi a veréssel csupán akkor hagyott fel, amikor a családtagok által értesített rendőrök kiérkeztek - közölte az ügyészség.

A mostohaapát mentővel szállították kórházba, ahol műtéten esett át, azonban reális esélye volt az életveszélyes állapot kialakulásának, halálának elmaradása kizárólag a véletlenen múlt.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.