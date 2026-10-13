Bezárta a szüleit, majd felgyújtotta a házat: megszólalt az ügyészség a szentendrei gyilkosságról

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel gyanúsítják azt a férfit, aki a Pest Megyei Főügyészség közleménye szerint rágyújtotta a családi házat idős édesanyjára Szentendrén.

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés: bezárta a szüleit, majd felgyújtotta a házat.

Emberölés Szentendrén

A megalapozott gyanú szerint a pszichiátriai betegséggel évek óta küzdő férfi együtt élt a szüleivel. Október 11-én délelőtt elvette tőlük a telefonjaikat, bezárta őket az épületbe, majd egy késsel fenyegette őket.

A gyanúsított édesapjának sikerült egy pótkulcs segítségével elhagynia a házat. A férfi a szomszédhoz sietett, hogy segítséget kérjen.

Eközben a fia a gyanú szerint felgyújtotta az ingatlant. Az idős asszony nem tudott kijutni az épületből, és életét vesztette a lángok között.

A feltételezett elkövető a rendőrök érkezésekor megpróbált elmenekülni, de a ház közelében elfogták.

Letartóztatását kezdeményezték

A Pest Megyei Főügyészség indítványozta a férfi letartóztatását. Az ügyészség szerint az intézkedésre a szökés és az elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt van szükség.

A szentendrei gyilkosság helyszíne Fotó: Mediaworks

A letartóztatásról a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája dönt.

A Sátánt emlegette az anyagyilkos Szentendrén

A Sátánt emlegette, és szülei halálában reménykedett a rendőrautóban ülve az a férfi, aki vasárnap délután késsel fenyegette az idős édesapját, majd felgyújtotta a házukat Szentendrén. A 82 éves férfi a szomszédoktól kért segítséget - derült ki az Origo helyszíni tudósításából.