Tizenhét év fegyházra ítélték a férfit, aki a szakítás miatt mészárolta le volt kedvesét

A brutális emberölési ügyben hozott ítélet szerint a büntetlen előéletű férfi 2025. november 12-én este szolnoki albérletében végzett az akkor 20 éves volt élettársával, viszont tettét már korábban eltervezte. Azért ölt, mert nem tudta feldolgozni, hogy kedvese elhagyta, de cselekedetében az is közrejátszott, hogy a 20 éves nő azzal fenyegette, feljelenti a rendőrségen. Ugyanis rájött, hogy tudta és beleegyezése nélkül, az ő bankkártyaadatainak felhasználásával a férfi csaknem 120 ezer forintért vásárolt videójáték-figurákat és pólókat az interneten – közölte szerdán a Szolnoki Törvényszék.

Ebben a Hild Viktor utcai házban történt a szolnoki emberölés (Fotó: Szoljon.hu)

Az ügyben idén július 10-én emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség. A 2026. október 12-én megtartott előkészítő ülésen a férfi a váddal egyezően beismerte a bűncselekmény elkövetését és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság pedig ítéletet hirdetett. Az ügyészség tudomásul vette a döntést, a vádlott védője azonban fellebbezést nyújtott be, így az ügy másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

Így történt a szolnoki emberölés

Amint arról annak idején beszámoltunk, a férfi volt élettársa, Andrea tavaly novemberben azért ment a Hild Viktor utcai panellakásba, hogy számon kérje a férfit, amiért az ő bankkártyájával vásárolgatott. Veszekedtek, ám amikor a fiatal nő indulni készült, a férfi befogta a száját és egy konyhakéssel többször megvágta a nyakát, majd egy másik késsel több alkalommal fej-nyaktájékon megszúrta. A sokáig kitartóan védekező nő végül a vérvesztés, valamint légzési és keringési elégtelenség miatt a helyszínen meghalt.

A gyilkos Andrea holttestét az erkélyen egy padban elrejtette, a vért feltakarította, az ehhez használt eszközöket kidobta, majd volt élettársa telefonjáról, annak nevében üzeneteket küldött, így igyekezve alibit biztosítani magának. Az elkövetés során használt egyik kést pedig a szinte kiszáradt Zagyva patak csatornájába dobta.