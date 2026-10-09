Fojtogatta és ájultra rugdosta kiskorú barátnőjét egy egri férfi

Súlyos kapcsolati erőszak áldozata lett egy fiatal lány Egerben. A bántalmazó férfi 2025 márciusában kezdett kapcsolatot a kiskorú lánnyal, akivel 2026 augusztusától élettársi viszonyban is élt.

Súlyos kapcsolati erőszak áldozata lett a kiskorú lány - Illusztráció

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Az ügyészségi tájékoztatás szerint a kapcsolat során több alkalommal bántalmazta a fiatalt:

fojtogatta és rugdosta, a támadásoknak pedig az vetett véget, hogy a lány elveszítette az eszméletét.

Az ügyben az Egri Járási Ügyészség is fellépett, és gyermekvédelmi intézkedéseket kezdeményezett a gyermekjóléti szolgáltatónál.

Távoltartást rendeltek el az erőszakos férfival szemben

A megelőző távoltartást a bántalmazott lány kérésére a törvényes képviselője kezdeményezte. Az Egri Járásbíróság helyt adott a kérelemnek, így a férfinak távol kell maradnia a fiataltól a határozatban meghatározott feltételek szerint.

A rendőrség testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette miatt folytat büntetőeljárást az ügyben – írja a HEOL.

Hová fordulhat, aki bántalmazást él át?

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli bántalmazás, lelki bántalmazás, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak,csalás, online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

Letartóztatták a férfit, aki a nyílt utcán fojtogatta a volt párját

Többször is bántalmazta a volt élettársát az a 34 éves férfi, aki ellen emiatt megelőző távoltartó végzést adtak ki. Az illető ezt azonban többször is megsértette, fenyegető üzeneteket írt a nőnek, a napokban pedig az utcán, a falhoz szorítva fojtogatta őt. A bíróság letartóztatta a vádlottat.