Büntetőfékezett, majd fegyvert rántott az M44-esen, rendőrségi hajsza lett a vége – videó

Az fegyveres eset előzménye egy előzési manőver volt, amely után az egyik sofőr kétszer is büntetőfékezett a másik autó előtt. A másik autós megpróbált kitérni, majd a szélső sávba visszasorolva továbbhaladt.

Fegyvert rántott a büntetőfékezés után - Illusztráció

Fotó: MediaWorks

A két jármű később ismét egymás mellé került, ekkor szóváltás alakult ki a sofőrök között.

A büntetőfékező férfi ekkor fegyvert fogott a másik autósra.

A fenyegetett sofőr a legközelebbi pihenőhelynél megállt, majd értesítette a rendőrséget. A hatóságok azonnal több egységet küldtek a helyszínre. A történtek során senki sem sérült meg.

Békéscsabánál állították meg a fegyveres sofőrt

A rendőrök Békéscsaba határában, motoros rendőrök segítségével tartóztatták fel a férfit. Ezután előállították a Békéscsabai Rendőrkapitányságra.

A budapesti férfi nem egyedül utazott: a járműben a felesége és két gyermeke is ott volt. A rendőrség szerint felmerült az ittasság gyanúja is – írja a BEOL.

A férfival szemben közúti veszélyeztetés miatt büntetőeljárás indult, őrizetbe vették.

A rendőrségi tájékoztatás szerint jelenleg nincs vezetői engedélye, azt korábban bevonták, miután elérte a 18 közlekedési előéleti pontot.

Az engedély nélküli vezetés miatt külön szabálysértési eljárás is indult. A rendőrök a gumilövedékes fegyvert lefoglalták.

Megtöltött fegyvert vitt az óvodába egy hároméves kisfiú

Megtöltött pisztolyt vitt a hátizsákjában egy hároméves kisfiú egy Detroit környéki óvodába. A gyermek elővette a fegyvert, majd több társának is átadta, mielőtt az egyik dolgozó közbelépett.