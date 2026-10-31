Gépkarabély került elő egy újbudai parkban, egymásra fogták a fegyvert – videó

Fegyveres hajléktalanok játszottak egy gépkarabéllyal Újbudán, egy társasházak közötti parkban. Az esetről készült videót Ambrus István, a TV2 híradósa osztotta meg Facebook-oldalán. A felvételen a férfiak a fegyverrel hadonásznak, sőt egymásra is fogják.
A beszámoló szerint négy hajléktalan tartózkodott a parkban, ahol egy padra pakolták ki a gépkarabélyt, majd többen is játszani kezdtek vele. A fegyvert kibiztosították, és egymásra céloztak. A jeleneteket egyikük videóra vette, majd a felvétel az internetre is felkerült. Az eset sokkolta a környéken élőket.
Rendőrségi intézkedés lett a fegyveres hajléktalanok ügyéből
Ahogy az Origo néhány nappal ezelőtt beszámolt róla, a Redditen is megjelent egy felvétel, amelyen két férfi egy gépkarabélynak látszó tárggyal hadonászott egy újbudai parkban.
A rendőrség a videó alapján adatgyűjtésbe kezdett, majd azonosította az egyik érintettet. Október 27-én az otthonában intézkedtek vele szemben, és megtalálták a fegyvert is.
Kiderült, hogy egy hatástalanított gépkarabélyról van szó, amelynek birtoklása nem engedélyköteles. A rendőrök ennek ellenére lefoglalták a fegyvert, a férfi ellen pedig garázdaság szabálysértése miatt feljelentést tettek.
Egyre több aggasztó eset borzolja a kedélyeket Budapesten
Az újbudai fegyveres hajléktalanok esete nem az egyetlen, amely az elmúlt hetekben ráirányította a figyelmet a főváros közbiztonságára. Október elején az Origo arról számolt be, hogy egy V. kerületi élelmiszerbolt előtt palackvisszaváltók keveredtek heves szóváltásba egymással, a járókelőkkel és az üzlet alkalmazottaival. Az internetre felkerült videón még az „Elvágom a nyakadat!” fenyegetés is elhangzott.
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