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Gépkarabély került elő egy újbudai parkban, egymásra fogták a fegyvert – videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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2026 októbere. Flakonozók, betörések, fokozatosan romló közbiztonság. És ha ez nem lenne elég, fegyveres hajléktalanok tűntek fel Budapesten. Az esetről ugyan már néhány napja beszámoltunk, de egy friss videó ismét a figyelem középpontjába helyezte a budapesti közbiztonságot.
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Fegyveres hajléktalanok játszottak egy gépkarabéllyal Újbudán, egy társasházak közötti parkban. Az esetről készült videót Ambrus István, a TV2 híradósa osztotta meg Facebook-oldalán. A felvételen a férfiak a fegyverrel hadonásznak, sőt egymásra is fogják.

Fegyveres hajléktalanok Újbudán: videón a döbbenetes eset
Hatástalanított gépkarabéllyal felfegyverzett hajléktalanok tűntek fel Budapesten, az esetről videó is készült (illusztráció) Fotó: Mediaworks

A beszámoló szerint négy hajléktalan tartózkodott a parkban, ahol egy padra pakolták ki a gépkarabélyt, majd többen is játszani kezdtek vele. A fegyvert kibiztosították, és egymásra céloztak. A jeleneteket egyikük videóra vette, majd a felvétel az internetre is felkerült. Az eset sokkolta a környéken élőket.

Rendőrségi intézkedés lett a fegyveres hajléktalanok ügyéből

Ahogy az Origo néhány nappal ezelőtt beszámolt róla, a Redditen is megjelent egy felvétel, amelyen két férfi egy gépkarabélynak látszó tárggyal hadonászott egy újbudai parkban.

A rendőrség a videó alapján adatgyűjtésbe kezdett, majd azonosította az egyik érintettet. Október 27-én az otthonában intézkedtek vele szemben, és megtalálták a fegyvert is.

Kiderült, hogy egy hatástalanított gépkarabélyról van szó, amelynek birtoklása nem engedélyköteles. A rendőrök ennek ellenére lefoglalták a fegyvert, a férfi ellen pedig garázdaság szabálysértése miatt feljelentést tettek.

Egyre több aggasztó eset borzolja a kedélyeket Budapesten

Az újbudai fegyveres hajléktalanok esete nem az egyetlen, amely az elmúlt hetekben ráirányította a figyelmet a főváros közbiztonságára. Október elején az Origo arról számolt be, hogy egy V. kerületi élelmiszerbolt előtt palackvisszaváltók keveredtek heves szóváltásba egymással, a járókelőkkel és az üzlet alkalmazottaival. Az internetre felkerült videón még az „Elvágom a nyakadat!” fenyegetés is elhangzott.

A flakonozók miatt hónapok óta érkeznek panaszok, különösen a turisták által látogatott belvárosi kerületekből. A közterületek állapota és a közbiztonság romlása körüli viták a fővárosi politikában is egyre nagyobb hangsúlyt kaptak.

Október végén a Fidesz ismét a közbiztonsági vészhelyzet kihirdetését kezdeményezte Budapesten. A Fővárosi Közgyűlés október 30-i ülésére készített javaslatcsomagban az aluljárók lezárása és a rendészeti fellépés megerősítése is szerepelt.

Karácsony Gergely főpolgármester elsősorban szociális problémának tekinti a helyzetet, míg Gulyás Gergely Kristóf, a fővárosi Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint az erőszakos cselekményekre nem lehet pusztán szociális kérdésként tekinteni.

 

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