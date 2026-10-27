Zavarták az autós találkozókat az újpesti fekvőrendőrök - feszítővassal szedte fel azokat egy férfi

Tizenegy fekvőrendőrt szedett fel kézzel és feszítővassal egy férfi Újpesten. A nyomozók közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, amely során beismerte tettét.

Tizenegy fekvőrendőrt szedett fel egy férfi Újpesten. Fotó: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság/Facebook

Tizenegy fekvőrendőrt szedett fel egy férfi Újpesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság bejegyzése szerint október 23-án este a 20 éves férfi részben kézzel, részben feszítővassal bontott meg forgalomlassító küszöböket Budapest IV. kerületének egyik ipari övezetében. A gyanúsított elmondása szerint korábban rendszeresen jártak a helyszínre autóval a barátaival, de a fekvőrendőrök kihelyezése óta ezek az összejövetelek megritkultak. Végül úgy döntött saját kezébe veszi az irányítást, és eltávolítja a forgalomlassítókat.

Annak érdekében, hogy senki se szúrja ki az akció közben autójával az úttest közepén, két sávot elfoglalva állt meg. Végül a szabálytalanul várakozó járművet az újpesti járőrök vették észre, majd intézkedés alá vonták a férfit. Az autó csomagtartójában megtalálták a feszítővasat is, amellyel a küszöböket eltávolította.

A gyanúsítottat végül elfogták, és előállították a BRFK Közlekedési Főosztályára. Az általa okozott rongálási kár pontos mértéke még megállapítás alatt van, így a későbbiekben a gyanúsítása kiegészítésére számíthat.